९ माघ, काठमाडौं । शमार स्प्रिङ्गरले १९औं ओभरमा ह्याट्रिक लिएपछि वेस्ट इन्डिजले अफगानिस्तानसँगको टी–२० शृंखला क्लिन स्वीप हुनबाट जोगाएको छ ।
तीन खेलको शृंखलाअन्तर्गत बिहीबार दुबईमा भएको अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानलाई १५ रनले पराजित गर्दै वेस्टइन्डिजले सान्त्वना जित हासिल गरेको हो ।
वेस्ट इन्डिजले दिएको १५२ रनको लक्ष्य पछ्याएको अफगानिस्तान २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै १३६ रनमै सीमित भयो । अफगानिस्तानका लागि रहमानुल्लाह गुर्बाजले सर्वाधिक ७१ रन बनाए ।
इब्राहिम जद्रानसँग मिलेर गुरबाजले ७२ रनको राम्रो ओपनिङ साझेदारी गरेपछि अफगानिस्तान जिततर्फ अग्रसर देखिएको थियो । तर १९औं ओभरमा शमार स्प्रिङ्गरले लगातार तीन बलमा गुर्बाज, राशिद खान र शाहिदुल्लाहलाई आउट गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरेपछि खेलको मोड पूर्ण रूपमा वेस्ट इन्डिजतर्फ फर्कियो ।
उक्त ओभरमा केवल ५ रन खर्चेर स्प्रिङ्गरले अफगानिस्तानको जितको सम्भावना समाप्त गरिदिए । वेस्ट इन्डिजका लागि शमार स्प्रिङ्गरले ४ विकेट लिए भने म्याथ्यु फोर्डे, खयारी पियरे र रामोन सिमोन्ड्सले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १५१ रन बनाएको थियो । ब्रान्डन किङले ४७ रन बनाए भने म्याथ्यु फोर्डले २७ रन जोडे ।
अफगानिस्तानका लागि जियाउर रहमान, अब्दुल्लाह अहमदजाइ र राशिद खानले २-२ विकेट हात पारे भने शाहिदुल्लाहले १ विकेट लिए ।
यसअघि भएका दुवै खेलमा अफगानिस्तान विजयी भएको थियो । शृंखला भने अफगानिस्तानले २-१ जितेको छ ।
