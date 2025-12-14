+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सबै नेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सभापति मधेशबाट उम्मेदवार : कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले सबै नेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गर्नका लागि आसन्न निर्वाचनमा सभापति गगनकुमार थापालाई सर्लाही–४ बाट उम्मेदवार प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ९ गते १३:२९

९ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सबै नेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गर्नका लागि आसन्न निर्वाचनमा सभापति गगनकुमार थापालाई सर्लाही–४ बाट उम्मेदवार प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबार बस्न लागेको बैठकमा सहभागी हुन सानेपा पुगेका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सभापति थापालाई सर्लाही–४ बाट उम्मेदवार बनाउनुको कारण खुलाउँदै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘नेपालभित्र सबै नेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गर्नका लागि यो निर्वाचनमा हामीले नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई सर्लाही–४ बाट उम्मेदवार प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।

मधेश प्रदेशलाई देशको जगका रूपम व्याख्या गर्दै महामन्त्री पौडेलले सभापति थापालाई मधेशमा उभ्याएर कांग्रेसले देश निर्माण गर्न चाहेको पनि जिकिर गरे ।

‘नेपालको जग मधेश हो । हामी हाम्रो सभापतिलाई मधेशमा उभ्याएर देश निर्माण गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘मधेशको जगबाट नेपालको घर निर्माण गर्न चाहन्छौं ।’

सभापति थापा सर्लाही–४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर फर्किएपछि देश नयाँ संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने महामन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

महामन्त्री पौडेलले मधेशका मुद्दाबारे ध्यान आकृष्ट हुने परिस्थिति बन्ने विश्वासका आधारमा सभापति थापालाई मधेशबाट उम्मेदवार बनाएको पनि बताए ।

‘यसले मलाई लाग्छ देशलाई एकीकृत गर्न मद्दत गर्ने छ । नयाँ भावनाको सिर्जन गर्ने छ। मधेशको महत्वलाई अझ बढी स्थापित गर्ने छ,’ उनले भने, ‘मधेशका मुद्दाहरूलाई अझ बढी प्रष्ट पार्ने, प्राथमिकताम राख्ने र मधेशका मुद्दाबारे ध्यानआकृष्ट हुने परिस्थिति बन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा हामीले हाम्रो सभापतिलाई मधेशबाट उम्मेदवार बनाएका हौं ।’

कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुरु भयो कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक (तस्वीरहरू)

सुरु भयो कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक (तस्वीरहरू)
नवलपरासी-२ : जिल्लिए कँडेल, कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार बने थापा

नवलपरासी-२ : जिल्लिए कँडेल, कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार बने थापा
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक
ठूला दलले नै दिएनन् महिला उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता

ठूला दलले नै दिएनन् महिला उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता
कांग्रेसले अझै टुंग्याउन सकेन ९ क्षेत्रका उम्मेदवार

कांग्रेसले अझै टुंग्याउन सकेन ९ क्षेत्रका उम्मेदवार
शेखर कोइराला मोरङ-६ र गुरु घिमिरे मोरङ-४ मा उम्मेदवार

शेखर कोइराला मोरङ-६ र गुरु घिमिरे मोरङ-४ मा उम्मेदवार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित