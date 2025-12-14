+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुरु भयो कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक (तस्वीरहरू)

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी छ ।

0Comments
Shares
विकास श्रेष्ठ विकास श्रेष्ठ
२०८२ माघ ९ गते १४:५३

९ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी छ । विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएर आएपछि पार्टी कार्यालयमा पहिलोपटक बैठक बसेको हो । आजको बैठकले थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन होमिने निर्णय गर्दैछ ।

पार्टीका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरे पनि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन कार्यवाहक सभपाति पूर्णबहादुर खड्कासहितले बेवास्ता गरेपछि तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आह्वान गरेका थिए ।

 

 

कांग्रेस
लेखक
विकास श्रेष्ठ

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सबै नेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सभापति मधेशबाट उम्मेदवार : कांग्रेस

सबै नेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सभापति मधेशबाट उम्मेदवार : कांग्रेस
नवलपरासी-२ : जिल्लिए कँडेल, कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार बने थापा

नवलपरासी-२ : जिल्लिए कँडेल, कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार बने थापा
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक
ठूला दलले नै दिएनन् महिला उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता

ठूला दलले नै दिएनन् महिला उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता
कांग्रेसले अझै टुंग्याउन सकेन ९ क्षेत्रका उम्मेदवार

कांग्रेसले अझै टुंग्याउन सकेन ९ क्षेत्रका उम्मेदवार
शेखर कोइराला मोरङ-६ र गुरु घिमिरे मोरङ-४ मा उम्मेदवार

शेखर कोइराला मोरङ-६ र गुरु घिमिरे मोरङ-४ मा उम्मेदवार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित