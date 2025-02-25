राष्ट्रिय लिग : ‘सुपर सब’ आशिषको गोलमा लालिगुराँसको लगातार तेस्रो जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लालिगुराँस एसोसिएसनले राष्ट्रिय लिगमा नेपाल पुलिस क्लबलाई १-० ले पराजित गरेको छ ।
- आशिष गुरुङले दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइममा गोल गर्दै लालिगुराँसलाई जित दिलाएका हुन् ।
- राष्ट्रिय लिगमा लालिगुराँसले लगातार तीन खेल जितेर ९ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ ।
९ माघ, काठमाडौं । आशिष गुरुङले दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गर्दै इन्जुरी टाइममा गोल गरेपछि लालिगुराँस एसोसिएसनले राष्ट्रिय लिगमा शुक्रबार नेपाल पुलिस क्लबलाई १-० ले पराजित गरेको छ ।
राष्ट्रिय लिगमा कास्कीको लालिगुराँसको यो लगातार तेस्रो जित हो । ३ खेलबाट ९ अंक जोडेर लालिगुराँस शीर्ष स्थानमा छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालमा शुक्रबार बेलुका भएको खेलमा लालिगुराँसका लागि आशिषले दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइमको चौथो मिनेटमा गोल गरे ।
आशिष गुरुङ ६८औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी अब्दुल युसुफ हाउलेको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका थिए ।
जारी राष्ट्रिय लिगमा आशिष सुबर सबको रुपमा छाएका छन् । राष्ट्रिय लिगमा आशिषको यो तेस्रो गोल हो । उनले यसअघि नव जन जागृति युवा क्लब विरुद्ध पनि वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गर्दै दुई गोल गरेका थिए ।
एन्फा प्रेसिडेन्ट कपको च्याम्पियनको रुपमा राष्ट्रिय लिगमा छनोट भएको लालिगुराँस एसोसिएसनले सुरुवाती तीन खेलमा ए डिभिजनका क्लबहरु जावलाखेल युथ क्लब र नेपाल पुलिस क्लबलाई हराइसकेको छ ।
ए डिभिजनका नाम चलेका टिमहरु मैदानमा संघर्ष गरिरहेको बेला युवा खेलाडीहरु समावेश बनाएर तयार पारिएको मोफसलको क्लब लालिगुराँसले भने राष्ट्रिय लिगमा राम्रो संकेत देखाएको छ ।
विभागीय टोली पुलिसले भने राष्ट्रिय लिगमा तीन खेल जित्दा जितविहिन छ । पुलिसले अहिलेसम्म दुई खेलमा पराजित हुँदा एक खेल बराबरी गरेको छ । तीन खेलबाट पुलिसको खातामा १ अंक मात्र छ । पुलिस यसअघि प्लानिङ ब्वाइजसँग पराजित भएको थियो भने चित्लाङ एफसीसँग बराबरी खेलेको थियो ।
राष्ट्रिय लिग अन्तर्गत शुक्रबारै श्री भगवती क्लब र सातदोबाटो युथ क्लबले आफ्नो पहिलो जित हात पारेका छन् ।
एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा भएको खेलमा श्री भगवती क्लबले नव जन जागृति क्लबलाई ५-१ को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो भने दशरथ रंगशालामै भएको खेलमा सातदोबाटोले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई १-० ले पराजित गरेको थियो ।
मनाङ मर्स्याङ्दी र बाराको नव जन जागृतिले भने राष्ट्रिय लिगमा खेलेको तीनवटै खेलमा हार व्होरेको छ र अंकविहिन छ ।
तस्बीर : एन्फा
प्रतिक्रिया 4