मेजर राई, राजकुमारी साह र जिवछ साह पनि नेकपाबाट निस्कासित

१० माघ, काठमाडौं । मेजर राई, राजकुमारी साह र जिवछ साह पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट निस्कासित भएका छन् ।
आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीको निर्णय विपरित उम्मेदवारी दिएको भन्दै उनीहरूलाई नेकपाले कारबाही गरेको हो ।
सिन्धुलीका हरिबोल गजुरेल र महेश्वर दाहाल, दाङका कुलप्रसाद केसी र सिरहाका धर्मनाथ साह पनि नेपाली कम्युनिस्ट पाटीबाट निस्कासनमा परेका छन् ।
पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरित उम्मेदवार बनेका र त्यस्ता उम्मेदवारका प्रस्तावक, समर्थक तथा प्रचारक बनेका कार अनुशासनको कारबाही गर्दै पार्टीबाट निस्कासन गरिएको नेकपाले जनाएको छ ।
