+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सर्लाहीको मलङ्गवामा दादुरा सङ्क्रमण फैलियो

0Comments
Shares
रासस रासस
२०८२ माघ ११ गते ६:३५

११ माघ, मलङ्गवा (सर्लाही) ।  मलङ्गवा नगरपालिका–३ मा दादुरा रोगको सङ्क्रमण फैलिएको छ । मलङ्गवा–३ मा दादुरा सङ्क्रमणबाट प्रभावित सात बिरामी फेलापरेका छन् ।

दादुरा सङ्क्रमण फैलिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा नवलकिशोर झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्क्रमणको आशङ्का गरिएका २२ जनालाई उनीहरुकै घरमा निगरानीमा राखिएको छ ।

दादुरा रोग तीव्रगतिमा फैलिने भएकाले यसबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य कार्यालयले मलङ्गवावासीसँग अनुरोध गरेको छ ।

दादुरा रोगबाट बालबालिकालाई बचाउन र थप सङ्क्रमण फैलिन नदिन माघ १२ देखि माघ १६ गतेसम्म मलङ्गवामा विशेष खोप अभियान सञ्चालन गरिने प्रमुख डा झाले बताए । अभियानअन्तर्गत मलङ्गवा–३, २, ४, ८, ९ र १० वडाका ६ महिनादेखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप प्रदान गरिने मलङ्गवा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य शाखाले अभिभावकलाई नजिकैको खोप केन्द्रमा आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउन अनुरोध गरेको छ । समयमै खोप लगाउँदा दादुराजस्तो सङ्क्रामक रोगबाट बच्न सकिने कार्यालयको विश्वास छ ।

दादुरा
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एरिकाको अर्को ऐतिहासिक प्रदर्शन, कराते वान प्रिमियर लिगको फाइनलमा

एरिकाको अर्को ऐतिहासिक प्रदर्शन, कराते वान प्रिमियर लिगको फाइनलमा
भोटका नारा गुञ्जिरहँदा कविर कुटीमा रोइरहेका मोती

भोटका नारा गुञ्जिरहँदा कविर कुटीमा रोइरहेका मोती
रियल मड्रिड ला लिगाको शीर्षस्थानमा उक्लियो

रियल मड्रिड ला लिगाको शीर्षस्थानमा उक्लियो
शीर्षस्थानको आर्सनललाई पछ्याउँदै सिटी, लिभरपुल बर्नमाउथसँग पराजित

शीर्षस्थानको आर्सनललाई पछ्याउँदै सिटी, लिभरपुल बर्नमाउथसँग पराजित
सरकारी रकम नबुझाउने ५२ जनाको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक, सूचीमा रविदेखि पियुषसम्म

सरकारी रकम नबुझाउने ५२ जनाको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक, सूचीमा रविदेखि पियुषसम्म
रुकुमपूर्वमा तुसारोमा चिप्लिएर जिप दुर्घटना

रुकुमपूर्वमा तुसारोमा चिप्लिएर जिप दुर्घटना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित