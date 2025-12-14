+
अनलाइनखबरकर्मी कमल नेपाललाई मातृशोक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ११ गते २१:३२

११ माघ, काठमाडौं । अनलाइनखबरका वरिष्ठ संवाददाता कमल नेपाललाई मातृशोक परेको छ । नेपालकी आमा लक्ष्मीकुमारी नेपालको आइतबार बिहान ९:३५ बजे आफ्नै निवास बुटवलमा निधन भएको हो ।

७५ वर्षीया उनी लामो समयदेखि क्यान्सर रोगले पीडित थिइन् । उनका ९३ वर्षे श्रीमान्, चार छोरा र एक छोरी छन् ।

नेपालको आइतबार नै दाहसंस्कार गरिएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । अनलाइनखबर परिवार दिवंगत नेपालप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ । साथै, अनलाइनखबरकर्मी नेपालसहित परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दछ ।

कमल नेपाल मातृशोक
प्रतिक्रिया
