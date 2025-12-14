+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देश ब्ल्याक लिस्टतिर जाने खतरा बढ्यो : सांसद भट्टराई

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १३ गते १५:५६

१३ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले हाल नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको अवस्थामा यस्ता संवेदनशील मुद्दा कमजोर पार्ने कार्यले देशलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’तर्फ लैजाने खतरा बढेको बताए ।

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दामा राज्य संयन्त्र नै लागेर अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अब देश ब्ल्याक लिस्टमा जानबाट कसले रोक्नसक्छ ? भन्ने उनको प्रश्न थियो ।

‘अहिले देश ग्रे लिस्टमा छ । संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता मुद्दालाई कमजोर बनाउन राज्य संयन्त्र नै लागेर अपराधहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अब ब्ल्याक लिस्टमा जान कसैले रोक्नसक्छ ? अब त देश ब्ल्याक लिस्टतिर जाने खतरा बढ्यो,’ उनले भने ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको उनले उल्लेख गरे ।

‘कानुन निर्माण गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रहमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ । यसले के देखाउँछ भने अझै देशलाई खाल्टोतिर लैजाने, विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उनले शंका गरे m।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि लगाइएका ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पती शुद्धीकरण’ सम्बन्धी मुद्दा परिमार्जन गरी फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ ।

ब्ल्याक लिस्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पुटिन चलाउँछन् हास्यचेतसहितको कूटनीति

पुटिन चलाउँछन् हास्यचेतसहितको कूटनीति
उज्यालो र मितेरी पार्टीका उम्मेदवार नै कांग्रेस पसे

उज्यालो र मितेरी पार्टीका उम्मेदवार नै कांग्रेस पसे
भोट माग्दै ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ का प्रतिस्पर्धी, १२ जनाको समीकरण पूरा

भोट माग्दै ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ का प्रतिस्पर्धी, १२ जनाको समीकरण पूरा
कांग्रेसको घोषणापत्रमा ‘भिजन–१०’ समेटिन्छ : प्रवक्ता चालिसे

कांग्रेसको घोषणापत्रमा ‘भिजन–१०’ समेटिन्छ : प्रवक्ता चालिसे
चुनावमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा पुरानै पार्टीसँग हुन्छ : कांग्रेस

चुनावमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा पुरानै पार्टीसँग हुन्छ : कांग्रेस
क्यान्सरपीडितका लागि कोष बनाउन आयोजना गरिएको १८०० किलोमिटर साइकल यात्रा सम्पन्न

क्यान्सरपीडितका लागि कोष बनाउन आयोजना गरिएको १८०० किलोमिटर साइकल यात्रा सम्पन्न

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित