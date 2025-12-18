+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चन्द्रमामा होटल बन्दै, कोठाको अग्रिम बुकिङ खोलियो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १३ गते १८:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • २१ वर्षीय अमेरिकी युवा स्काइलर च्यानले स्थापना गरेको जीआरयू स्पेस कम्पनीले सन् २०३२ सम्म चन्द्रमामा पहिलो होटल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
  • कम्पनीले रोबोटिक प्रविधि प्रयोग गरी चन्द्रमाको माटोबाट बलिया ब्लक बनाएर होटल निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ।

२१ वर्षीय अमेरिकी युवा स्काइलर च्यानले स्थापना गरेको ‘जीआरयू स्पेस’ नामक स्टार्टअप कम्पनीले आगामी सन् २०३२ सम्म चन्द्रमामा संसारकै पहिलो होटल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । उक्त महत्वाकांक्षी योजनालाई मूर्तरुप दिनका लागि कम्पनीले अहिलेदेखि नै अन्तरिक्ष प्रेमीहरूका लागि होटलका कोठा बुकिङ खुलाएर अग्रिम भुक्तानी लिन सुरु गरिसको छ ।

हुनत सो चन्द्र होटलका कोठाको अन्तिम मूल्य कति हुने हो अझै तय भइसकेको छैन । तथापि एउटा कोठाको मूल्य १ करोड अमेरिकी डलरभन्दा धेरै हुने अनुमान संस्थापक च्यानको छ।

अग्रिम बुकिङका लागि त्यो सबै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन । छनोट गरेका सुविधा अनुसार कम्पनीले हाल २ लाख ५० हजारदेखि १० लाख डलरसम्म डिपोजिट लिइरहेको छ।

यद्यपि चन्द्रमामा होटल निर्माणको घोषणा यसअघि अन्य कतिपय कम्पनीहरूले गरिसकेका छन् । तर जीआरयू स्पेसको योजना अरूभन्दा फरक छ, यसको निर्माण विधिका कारण ।

पृथ्वीबाट निर्माण सामग्री र भारी मेसिनरी चन्द्रमामा पठाउनुको सट्टा कम्पनीले रोबोटिक प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । यी रोबोटहरूले चन्द्रमाको माटोबाट बलिया र टिकाउ ब्लक तयार गर्नेछन् र तिनै ब्लक प्रयोग गरेर चन्द्रमाको कठोर वातावरण सहन सक्ने बलियो संरचना खडा गरिनेछ ।

तस्बिर : जीआरयू

नियामक निकायको स्वीकृति प्राप्त भएमा संसारकै पहिलो यो चन्द्र होटलको निर्माण कार्य सन् २०२९ बाटै सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कम्पनीका संस्थापक स्काइलर च्यानले एक वक्तव्यमा भनेका छन्- ‘हामी इतिहासको यस्तो मोडमा बाँचिरहेका छौँ, जहाँ हामी जीवित रहँदै अन्तरग्रहीय प्रजाति बन्न सक्छौँ । यदि हामी सफल भयौँ भने चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा अर्बौँ मानिस जन्मनेछन् र उनीहरूले चन्द्र र मंगल जीवनको सौन्दर्य प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउनेछन् ।’

सानैदेखि अन्तरिक्षमा समर्पित युवा उद्यमी

पृथ्वीबाहिर पहिलो स्थायी मानव संरचना बनाउने उक्त कम्पनीको लक्ष्य धेरैलाई कल्पनाजस्तो लाग्न सक्छ । तर स्काइलर च्यान चानचुने स्टार्टअप संस्थापक होइनन्।

सानै उमेरदेखि अन्तरिक्षप्रति गहिरो चासो राखेका च्यानले किशोरावस्थामै वायुसेना पाइलटको तालिम लिन थालेका थिए । बर्कले विश्वविद्यालयबाट स्नातक हुनुअघि नै उनले नासाको स्वीकृति प्राप्त थ्रीडी प्रिन्टिङ प्रयोगको विकासमा योगदान दिएका थिए ।

त्यसलाई सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो । गतवर्ष उनी अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा स्थापना गरिएको चर्चित ‘वाई कम्बिनेटर’ नामक स्टार्टअप सहायता कार्यक्रममा छनोट भई अन्तरिक्ष स्टार्टअप स्थापना गर्ने सबैभन्दा कान्छो व्यक्ति बनेका थिए ।

(एजेन्सी)

चन्द्रमा होटल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित