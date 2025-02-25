नेपाली क्रिकेट टोलीले एमसीए प्रेसिडेन्ट ११ सँग अभ्यास खेल खेल्दै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीले एमसीए प्रेसिडेन्ट ११ सँग पहिलो अभ्यास टी-२० खेल खेल्दै छ।
- नेपालले फेब्रुअरी ७ देखि सुरु हुने टी-२० विश्वकपमा इंग्ल्यान्ड, इटली, वेस्ट इन्डिज र स्कटल्यान्डसँग समूह चरणका खेल खेल्ने छ।
- नेपालले फेब्रुअरी ३ मा यूएई र फेब्रुअरी ५ मा क्यानडासँग वार्म अप खेल खेल्ने छ।
१५ माघ, काठमाडौं । आईसीसी टी-२० विश्वकपको तयारीमा रहेको नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीले आज भारतको मुम्बईमा एमसीए प्रेसिडेन्ट ११ सँग पहिलो अभ्यास टी-२० खेल खेल्दै छ ।
नेपाल र एमसीए प्रेसिडेन्ट ११ बीचको खेल साँझ सवा ६ बजेदेखि सीसीआई मैदानमा सुरु हुनेछ ।
भारत आउनुअघि नेपाली टोलीले श्रीलंकामा गएर श्रीलंका ए सँग तीन अभ्यास खेल खेलेको थियो ।
तीन खेलमध्ये पहिलो र दोस्रो खेलमा पराजित भएको नेपाल तेस्रो खेलमा विजयी भएको थियो ।
आजको खेलपछि नेपालले एमसीए प्रेसिडेन्ट ११ सँग शनिबार दोस्रो अभ्यास खेल खेल्ने छ ।
त्यसपछि नेपालले विश्वकपमा समूह चरणका खेल खेल्नुअघि यूएई र क्यानडासँग वार्म अप खेल पनि खेल्ने छ ।
नेपालले यूएईसँग फेब्रुअरी ३ मा क्यानडासँग फेब्रुअरी ५ मा अभ्यास खेल खेल्ने छ । यूएईसँग फेब्रुअरी ३ को साँझ ५:१५ देखि खेल सुरु हुनेछ भने क्यानडासँग फेब्रुअरी ५ को दिउँसो सवा १ बजेदेखि खेल सुरु हुनेछ । दुवै खेल चेन्नईस्थित एमए चिदाबरम रंगशालामा हुनेछ ।
टी-२० विश्वकप फेब्रुअरी ७ देखि भारत र श्रीलंकामा संयुक्त रूपमा सुरु हुँदैछ । नेपालले फेब्रुअरी ८ मा पहिलो खेल इंग्ल्यान्डसँग खेल्नेछ ।
नेपालले फेब्रुअरी १२ मा इटली, फेब्रुअरी १५ मा वेस्ट इन्डिज अनि फेब्रुअरी १७ मा स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ ।
प्रतिक्रिया 4