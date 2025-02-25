टी-२० विश्वकप : भारतपछि नेपालको खेलका टिकट सबैभन्दा धेरै बिक्री

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईसीसी टी–२० विश्वकप २०२६ मा नेपाली क्रिकेट टोलीका चार खेलका टिकटको ठूलो माग भारतपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ।
- नेपालले मुम्बईको वाङखेडे स्टेडियमलाई आफ्नो होम भेन्यू बनाएको छ र फेब्रुअरी ८ देखि १७ सम्म चार खेल खेल्नेछ।
- नेपालले इंग्ल्यान्ड, इटाली, वेस्ट इन्डिज र स्कटल्यान्डविरुद्ध खेल्नेछ र दुई अभ्यास तथा दुई वार्म अप खेल पनि खेल्नेछ।
१५ माघ, काठमाडौं । आईसीसी टी–२० विश्वकप २०२६ मा नेपाली क्रिकेट टोलीको खेलका लागि टिकटको ठूलो माग देखिएको छ।
मुम्बईको वाङखेडे स्टेडियममा हुने नेपालका चार खेलका टिकट बिक्री भारतपछि दोस्रो स्थानमा रहेको समाचार संस्था मिररले उल्लेख गरेको छ ।
टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकामा पनि प्रकाशित भएको समाचारमा उल्लेख भएको स्रोतका अनुसार भारतपछि नेपालका खेलका टिकट सबैभन्दा धेरै बिक्री भएका छन् । यसले नेपाली क्रिकेटको लोकप्रियता देखाएको समाचारमा उल्लेख छ।
यस प्रतियोगितामा वाङखेडे स्टेडियमलाई नेपालका लागि ‘होम भेन्यू’ बनाइएको छ। नेपालले यही मैदानमा चार खेल खेल्नेछ ।
नेपालले फेब्रुअरी ८ मा इंग्ल्यान्डविरुद्ध खेल्नेछ भने फेब्रुअरी १२ मा इटाली, फेब्रुअरी १५ मा वेस्ट इन्डिज अनि फेब्रुअरी १७ मा स्कटल्यान्डविरुद्ध खेल्ने छ।
त्यसअघि नेपालले दुई अभ्यास टी-२० खेल अनि दुई वार्म अप खेल पनि खेल्नेछ ।
