स्पेनको राहदानी समस्या समाधानका लागि परराष्ट्रले थाल्यो गृहकार्य

१९ माघ, बार्सिलोना । स्पेनमा नेपाली नागरिकलाई राहदानी बनाउने क्रममा देखिएको समस्याबारे परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले यसको समाधानका लागि आवश्यक समन्वय र गृहकार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताएको छ ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रालय जानकार छ । यसको उचित समाधानका लागि उपलब्ध विकल्पहरूमा आवश्यक समन्वय र गृहकार्य प्राथमिकताका साथ भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । ‘स्पेनमा राहदानी बनाउने सम्बन्धमा उठाइएका विषयहरू हामीकहाँ प्राप्त भइसकेका छन् र त्यसमा काम सुरु गरिसकेका छौं’, उनले बताए ।
स्पेन सरकारले कागजातविहीन आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत दिने प्रक्रिया अघि बढाएको सन्दर्भमा ठूलो संख्यामा नेपाली राहदानी अभावका कारण वैधानिक प्रक्रियाबाट बाहिरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला मन्त्रालयको यो प्रतिक्रिया आएको हो ।
यसअघि स्पेनस्थित नेपाली समुदाय, एनआरएनए स्पेन तथा विभिन्न सामाजिक अगुवाहरूले राहदानी सेवा विस्तार, एपोइन्टमेन्ट प्रणाली सहज बनाउन र आवश्यक परे घुम्ती कन्सुलर सेवा सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनीहरूको अनुसार हाल म्याड्रिडस्थित नेपाली दूतावासले हप्तामा एक दिन मात्र सीमित एपोइन्टमेन्ट खोल्दा ठूलो संख्यामा नेपाली राहदानी बनाउन नपाएको गुनासो छ।
स्पेन सरकारले अप्रिलदेखि कानुनीकरण प्रक्रिया सुरु गर्ने संकेत दिइसकेको अवस्थामा समयमै राहदानी नबने धेरै नेपाली कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिरिन सक्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
