स्पेनको राहदानी समस्यामा परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार, समाधानका लागि गृहकार्य सुरु

वसन्त रानाभाट वसन्त रानाभाट
२०८२ माघ १८ गते २२:४५

  • परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पेनमा नेपाली नागरिकलाई राहदानी बनाउने समस्याबारे जानकार रहेको जनाएको छ।
  • मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय र गृहकार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताएको छ।
  • स्पेनस्थित नेपाली समुदायले राहदानी सेवा विस्तार र एपोइन्टमेन्ट प्रणाली सहज बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

१८ माघ, बार्सिलोना । स्पेनमा नेपाली नागरिकलाई राहदानी बनाउने क्रममा देखिएको समस्याबारे परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले यसको समाधानका लागि आवश्यक समन्वय र गृहकार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताएको छ ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रालय जानकार छ । यसको उचित समाधानका लागि उपलब्ध विकल्पहरूमा आवश्यक समन्वय र गृहकार्य प्राथमिकताका साथ भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । ‘स्पेनमा राहदानी बनाउने सम्बन्धमा उठाइएका विषयहरू हामीकहाँ प्राप्त भइसकेका छन् र त्यसमा काम सुरु गरिसकेका छौँ,’ उनले बताए ।

स्पेन सरकारले कागजातविहीन आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, ठूलो संख्यामा यहाँ रहेका नेपालीहरू राहदानी अभावका कारण वैधानिक प्रक्रियाबाट बाहिरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला मन्त्रालयको यो प्रतिक्रिया आएको हो ।

स्पेनको कागज पाउने आशा, तर हातमा छैन आफ्नै देशको प्रमाण

यसअघि स्पेनस्थित नेपाली समुदाय, एनआरएनए स्पेन तथा विभिन्न सामाजिक अगुवाहरूले राहदानी सेवा विस्तार, एपोइन्टमेन्ट प्रणाली सहज बनाउन र आवश्यक परे घुम्ती कन्सुलर सेवा सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनीहरूको अनुसार हाल म्याड्रिडस्थित नेपाली दूतावासले सातामा एक दिन मात्र सीमित एपोइन्टमेन्ट खोल्दा ठूलो संख्यामा नेपाली राहदानी बनाउन नपाएको गुनासो छ ।

स्पेन सरकारले अप्रिलदेखि कानुनीकरण प्रक्रिया सुरु गर्ने संकेत दिइसकेको अवस्थामा समयमै राहदानी नबने धेरै नेपाली कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिरिन सक्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

स्पेनमा राहदानी संकट : दूतावासको सीमित सेवाले अवसर गुम्ने चिन्ता
स्पेनमा ५ लाख कागजातविहीन आप्रवासी वैधानिक बन्ने, नेपालीलाई पनि राहत
स्पेनमा ५ लाख कागजातविहीन आप्रवासी वैधानिक बन्ने, नेपालीलाई पनि राहत
वसन्त रानाभाट

बसन्त रानाभाट अनलाइनखबरका युरोपका समाचार संयोजक हुन् ।

सम्बन्धित खबर

इरानमा रहेका नेपालीलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह

इरानमा रहेका नेपालीलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह
रोजगारी खोज्दै दिल्लीबाट दुबई गएका दर्नालको ४ महिनापछि अचेत अवस्थामा उद्धार

रोजगारी खोज्दै दिल्लीबाट दुबई गएका दर्नालको ४ महिनापछि अचेत अवस्थामा उद्धार
भेनेजुएला–अमेरिका तनाव : नरम शब्दमा नेपालको प्रष्ट सन्देश

भेनेजुएला–अमेरिका तनाव : नरम शब्दमा नेपालको प्रष्ट सन्देश
यूएईका लागि नेपाली श्रम काउन्सेलर पौडेललाई सरकारले बोलायो फिर्ता

यूएईका लागि नेपाली श्रम काउन्सेलर पौडेललाई सरकारले बोलायो फिर्ता
संकटमोचक पूर्वरथीलाई परराष्ट्रको जिम्मेवारी

संकटमोचक पूर्वरथीलाई परराष्ट्रको जिम्मेवारी
बालानन्द शर्मालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी, प्रधानमन्त्रीसँग रक्षा र खानेपानी

बालानन्द शर्मालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी, प्रधानमन्त्रीसँग रक्षा र खानेपानी

