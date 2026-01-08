+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दलहरू चुनावमा होमिसकेका छन्, वातावरण सरकार र आयोगले बनाउनुपर्छ : पुष्पा भुसाल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २० गते १७:३९
फाइल तस्वीर

२० माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताएकी छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञहरूसँगको संवाद कार्यक्रममा उनले सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी हुन् ।

उपसभापति भुसालले राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको मैदानमा गइसकेको स्पष्ट पारिन् ।

उनले संविधान संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिँदै त्यो काम नयाँ बन्ने संसद्ले गर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सबै पार्टीहरूले उम्मेदवार तय गरेर निर्वाचनमा होमिइसकेको र निर्वाचनका लागि संरचना बनाइसकेको छ । त्यही अनुसारको प्रचारप्रसार गरेर दलहरू निर्वाचनमा गइसकेको छ । राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा गइसकेकाले त्यसका लागि वातावरण बनाउने काम सरकार र निर्वाचन आयोगको हो । उम्मेदवारले त्यसको अपेक्षा सरकार र निर्वाचन आयोगबाट पनि गर्छ । औपचारिक ढंगले त्यसको तयारी गर्ने भनेको सरकार र निर्वाचन आयोगले नै गर्ने हो ।’

उपसभापति भुसालले कांग्रेसले निर्वाचनको लागि घोषणा पत्र तयारीको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जानकारी दिइन् ।

नेपाली कांग्रेस पुष्पा भुसाल प्रतिनिधिसभा चुनाव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसले निर्वाचनका लागि खटायो सातै प्रदेशमा केन्द्रीय प्रतिनिधि, को कहाँ ?

कांग्रेसले निर्वाचनका लागि खटायो सातै प्रदेशमा केन्द्रीय प्रतिनिधि, को कहाँ ?
तपाईंजत्तिको विकल्प अरू छैनन् भन्ने प्रतिक्रिया मिलेको छ : महामन्त्री पौडेल

तपाईंजत्तिको विकल्प अरू छैनन् भन्ने प्रतिक्रिया मिलेको छ : महामन्त्री पौडेल
सुधारिएको कांग्रेसले समृद्धिको नेतृत्व लिन्छ, घोषणा पत्र संकल्पसहित आउँदैछः महामन्त्री पौडेल

सुधारिएको कांग्रेसले समृद्धिको नेतृत्व लिन्छ, घोषणा पत्र संकल्पसहित आउँदैछः महामन्त्री पौडेल
काठमाडौं-७ : १० वर्षपछि आफ्नै चिह्नमा भोट हाल्दै कांग्रेस, ३ पूर्व जनप्रतिनिधिसँग भिड्ने

काठमाडौं-७ : १० वर्षपछि आफ्नै चिह्नमा भोट हाल्दै कांग्रेस, ३ पूर्व जनप्रतिनिधिसँग भिड्ने
कांग्रेसमा अब कुनै गुट छैनः प्रदेश सभापति शर्मा

कांग्रेसमा अब कुनै गुट छैनः प्रदेश सभापति शर्मा
कांग्रेसले चुनावका लागि केन्द्रीय संयन्त्र परिचालन गर्ने

कांग्रेसले चुनावका लागि केन्द्रीय संयन्त्र परिचालन गर्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित