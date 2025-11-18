+
नयाँ संसद् भवन परिसरमा जेनजी शहीदका शालिक निर्माण हुने

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद् भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २१ गते ८:१८

२१ माघ, काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संसद् भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण हुने भएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद् भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘निर्माणाधिन संसद् भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजना संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरियो ।’

भ्रष्टाचार र सुशासनको मागसहित गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताका युवाहरूको प्रदर्शनको क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । तीमध्ये ४५ जनालाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको थियो ।

नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा समेत आगजनी भएकाले सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनलाई आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनपछि प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

हेर्नुहाेस् जेनजी शहीदकाे सूची

जेनजी आन्दोलनका शहीद नयाँ संसद् भवन
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित