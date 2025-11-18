+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्कुलमा शाहरुख खानको त्यो चर्चिकला, अल्छी लागेपछि छारेरोगको नाटक गर्दै ढले

त्यस्तो समयमा कुनै पनि टेलिभिजन स्टारले फिल्ममा सफल इन्ट्री मार्न सकेका थिएनन् । तर, शाहरुख खानको हकमा टेलिभिजन बायोडाटा उनका लागि वरदान साबित भयो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २२ गते १८:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शाहरुख खानका पुर्खाहरू पाकिस्तानको पेशावर शहरका विभिन्न मोहल्लासँग जोडिएका छन् र उनका पिता मीर ताज मोहम्मद सन् १९२८ मा त्यहाँ जन्मिएका थिए।
  • शाहरुख खानले टेलिभिजन सिरियल 'फौजी' बाट राष्ट्रिय प्रसिद्धि पाए र त्यसका लागि कडा परीक्षा पनि दिएका थिए।
  • शाहरुख खानको पहिलो राष्ट्रिय पहिचान फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' हो जसले सन् २००१ मा लगातार एक हलमा 'शोले'को रेकर्ड तोड्यो।

भारतका मान्छेहरू फिल्मका लागि पागल छन् भन्ने गरिन्छ । यो देशमा वार्षिक करिब १५०० देखि २००० फिल्महरू बन्ने गर्छन् । यति धेरै फिल्म बन्ने देशमा करिब ३० हजार स्क्रिनमा डेढ करोड मानिसले दैनिक फिल्म हेर्ने पनि बताइन्छ ।

अवश्य पनि उनीहरूले फरक-फरक कलाकारका फरक-फरक फिल्म हेर्छन् । उनीहरू सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउँदा एउटा भने ‘कमन’ कुरा निस्किन्छ । शाहरुख खान ।

उनको लोकप्रियताको अवस्था यस्तो छ कि मुम्बईमा मानिसहरू उनको बंगलालाई त्यसरी हेर्न जान्छन्, मानौँ त्यो कुनै पर्यटकीय स्थल हो । कहिलेकाहीँ शाहरुख खान बंगलाको टेरेसमा आएर आफ्ना प्रशंसकहरूलाई हात हल्लाएर उनीहरूको मन जित्छन् ।

पुर्खौली थलो पाकिस्तानको पेशावर

शाहरुख खानका पुर्खाहरू खोज्दा हामी पाकिस्तानको पेशावर नामक शहरसँग जोडिन पुग्छौं । यसबारे प्रसिद्ध फिल्म पत्रकार अनुपमा चोपडाले लेखेको शाहरुख खानको जीवनी ‘किङ्ग अफ बलिउड शाहरुख खान’ मा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त पुस्तक अनुसार पेशावरमा एउटा टोल छ, ढाकी नाल बन्दी । त्यहाँ एउटा घर छ । त्यहाँ कुनै समय पृथ्वीराज कपुर बस्ने गर्थे । त्यहाँबाट पाँच मिनेटको दूरीमा अर्को टोल छ । डुमा गली, त्यहीँको एउटा घरमा दिलीप कुमारको जन्म भएको थियो ।

अनि ती दुवै घरको ‘वाकिङ डिस्टेन्स’ मा मोहल्ला शाहवाली कत्लको एउटा साँगुरो गल्लीको घर नम्बर ११४७ मा सन् १९२८ मा शाहरुख खानका पिता मीर ताज मोहम्मदको जन्मेका थिए ।

सन् १९४२ मा ‘भारत छोडो आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो । जसले गर्दा करिब ६० हजार मानिसहरू गिरफ्तारीमा परिसकेका थिए । त्यो गिरफ्तारीमा मीर र उनका भाइ गामा पनि थिए ।

त्यस क्षेत्रको राजनीतिक अशान्तिले पढाइलाई प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने देखेर मीरका परिवारले सन् १९४६ मा उनलाई दिल्ली पठाइदिएका थिए ।

सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजन हुँदा मीर ताज मोहम्मद दिल्लीमा थिए, तर उनको भन्नका लागि आफ्नो कुनै देश थिएन । किनकि राजनीतिक गतिविधिका कारण उनलाई पेशावर जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

१५ वर्षको उमेरमा पिता गुमाए

स्वतन्त्र भारतमा मीर ताज मोहम्मदले देशको पहिलो शिक्षामन्त्री मौलाना आजादविरुद्ध १९५२ मा चुनाव लडे, तर त्यसमा उनको हार भयो ।

स्वतन्त्रताको १३ वर्षपछि उनको भेट हैदराबाद निवासी फातिमासँग भयो । निकै मिहिनेतपछि मात्र उनले फातिमासँग विवाह गरे । त्यसपछि, शाहरुखको जन्म २ नोभेम्बर, १९६५ मा भयो ।

उनको दिल्लीको तलवार नर्सिङ होममा जन्म भएको थियो । उनी मीर र फातिमाका दोस्रो सन्तान थिए । त्यो समय उनीहरू दिल्लीको राजेन्द्र नगर क्षेत्रमा बस्ने गर्थे।

मोहर बसुले शाहरुखको जीवनी ‘लिजेन्ड, आइकन, स्टार शाहरुख खान’ मा शाहरुखका पिता उनलाई ‘यार’ भनेर बोलाउने गर्थे भनेर लेखेका छन् । साथै उनको बाल्यकाल ‘एङ्ग्री योङ म्यान’ अमिताभ बच्चनको समयमा बितेको र त्यस समय उनी अमिताभ बच्चनको ठूलो फ्यान भएको समेत लेखेका छन् ।

त्यसताका उनी आफ्नी साथी अमृता सिंहसँग अमिताभ बच्चनका फिल्म हेर्न जाने गर्थे । अनि पैसा बचाउन हलको सबैभन्दा अगाडि बस्ने गर्थे ।

शाहरुख, उनकी दिदी शहनाज र अमृता एउटै स्कुलमा पढ्ने गर्थे । अमृताले शाहरुखलाई पौडी खेल्न सिकाउने भरपूर कोसिस गरिन्, तर सकिनन् । अमृताले भने सन् १९८३ मा आएको ‘बेताब’ फिल्मबाट आफ्नो करियरको सुरुवात गरिन्।

शाहरुख मात्र १५ वर्षको हुँदा क्यान्सर रोगका कारण उनका बुबाको निधन भएको थियो ।

स्कुलका बदमासीहरू

अभिभावकले सन् १९७२ मा शाहरुखलाई दिल्लीको सेन्ट कोलम्बस स्कुलमा भर्ना गरिदिएका थिए । स्कुलमा नङ सफा राख्नु पर्ने र कपाल छोटो पार्नुपर्ने नियम थियो ।

यदि कोही केटाले लामो कपाल पालेको छ भने उनीहरूलाई नजिकैको कपाल काट्ने पसलमा पठाइन्थ्यो । त्यो सजाय पाउनेमा अक्सर शाहरुख परिरहन्थे ।

११औं कक्षामा भने उनले एक दिन छारे रोग लागेको झैं नाटक गरे । किनकि उनलाई कक्षामा बस्न अल्छी लागेको थियो । त्यस दिनबारे शिवनाथ झाले आफ्नो किताब ‘शाहरुख खान हिज इनक्रेडिबल जर्नी फ्रम चाइल्डहुड टु सुपरस्टारडम’ मा लेखेका छन् ।

जस अनुसार त्यस दिन शाहरुख भुइँमा लडे र उनको मुखबाट फिँज निस्कन थाल्यो । त्यसपछि अरु विद्यार्थीहरूले छालाको जुत्ता सुँघाएर मात्र शाहरुखको होस आउने बताए । शिक्षकले पनि पत्याए । जब शिक्षकले आफ्नो जुत्ता फुकालेर विद्यार्थीहरूलाई दिए, शाहरुखलाई डाक्टरकहाँ देखाउने बहाना बनाएर ती विद्यार्थीहरू कक्षा बाहिर निस्किए । उनीहरू दिनभर स्कुल बाहिर बरालिइरहे । यता एउटा जुत्ता नहुँदा शिक्षकले पूरै दिनभर खाली खुट्टा नै रहनुपर्‍यो ।

ब्यारी जोनको छत्रछायामा अभिनय

शाहरुखलाई अभिनयको धेरै नै सौख थियो । उनी दिल्लीको रामलीला कमिटी ‘राम चन्द्र छाबडा’ को रामलीलामा अभिनय गर्ने गर्थे।

शाहरुखले डेभिड लेटरम्यानको टिभी कार्यक्रम ‘माइ नेक्स्ट गेस्ट’मा बताए अनुसार रामलीलामा उनको भूमिका निकै सानो हुन्थ्यो । जस्तो: हनुमानले ‘सियापति रामचन्द्र की…’ भन्दा जय… भन्ने भूमिका शाहरुखको हुन्थ्यो ।

शाहरुखलाई सबैभन्दा पहिले दिल्लीका एक नाट्यकर्मी र थिएटर आर्ट ग्रुपका संस्थापक ब्यारी जोनले उनी फिल्ममा हुनुपर्छ भनेर बताएका थिए । शाहरुखले समेत उनको एक नाटक ‘एनी गेट यौर गन’ मा काम गरेका थिए ।

शाहरुख त्यस जमानामा पनि आफ्नो अभिनयले मानिसहरूको ध्यान तान्ने गर्थे । उनको अभिनय प्राकृतिक हुन्थ्यो । तर, पनि त्यो समयमा उनी अभिनयको ‘क ख ग’ नै सिक्दै थिए ।

टिएजीका निर्देशक सञ्जय रोयका अनुसार सायद शाहरुख त्यस समयका सबैभन्दा राम्रा अभिनेता थिएनन्, तर पनि उनीमा एक स्टार बन्ने लक्षणहरू थिए । त्यसबेला उनको व्यक्तित्वमा एक जन्मजात ऊर्जा देख्न पाइन्थ्यो ।

शाहरुखले सबैभन्दा पहिले एउटा सर्ट फिल्म ‘इन विच एनी गिभ्स इट दोज वन’ मा काम गरेका थिए । जसलाई प्रदीप कृष्णले निर्देशित गरेका थिए । त्यसमा प्रसिद्ध लेखिका अरुन्धती रोय हिरोइनका रूपमा थिइन् ।

तर, त्यस फिल्ममा शाहरुखका मात्र चार दृश्य थिए । अनि उनको पात्रलाई कुनै नाम दिइएको थिएन । त्यस जमानामा शाहरुख दिल्लीको हंसराज कलेजमा अर्थशास्त्र पढिरहेका थिए, तर ब्यारी जोन पढाइका साथसाथै उनलाई अभिनयका कला पनि सिकाउँदै थिए ।

‘फौजी’ सिरियलबाट मिल्यो राष्ट्रिय पहिचान

शाहरुखलाई पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रसिद्धि मिलेको भने टेलिभिजन सिरियल ‘फौजी’ बाट हो ।

त्यससमय शाहरुख अर्को एउटा सिरियल ‘दिल दरिया’ मा पनि काम गरिरहेका थिए । र, त्यसको लन्च ब्रेकको समयमा ‘फौजी’ को सुटिङ गर्ने गर्थे ।

मोहर बसुका अनुसार फौजीको अडिसनका क्रममा शाहरुखको निकै कडा परीक्षा लिइएको थियो । बिहान सबेरै निद्राबाट उठाएर उनलाई डेढ माइलसम्म दौडाइएको थियो ।
त्यसलगत्तै उनलाई एउटा बक्सिङ गराइएको थियो । त्यसक्रममा शाहरुखले आफ्नो अनुशासनबाट सबैको ध्यान तानेका थिए ।

अनि सुरुमा शाहरुखलाई एउटा सानो भूमिकाका लागि छानिएको थियो । मुख्य भूमिकामा भने सिरियलका निर्माता कर्नल राज कपुरका छोरा थिए ।

‘फौजी’की लेखिका तथा अभिनेत्री अमीना शेरवानीका अनुसार ‘फौजी’ को एक एपिसोड बनाउन दुई लाख रुपैयाँ लाग्थ्यो, जुन त्यस जमानामा ठूलो रकम हुने गर्थ्यो ।

शेरवानीले द प्रिन्टलाई दिएको अन्तर्वार्ता अनुसार सेनाले हामीलाई सुटिङका लागि स्टेन गन र अन्य उपकरण दिनुपर्थ्यो । तर, सेनाले उनीहरूलाई छुन समेत दिएका थिएनन् ।

त्यसको साटो उनीहरूले जसोतसो बन्दोबस्त गरेका थिए । यद्यपि त्यो समयमा शाहरुखलाई कपाल काट्नका लागि राजी गराउनु उनीहरूका लागि चुनौति थियो । लामो रस्साकस्सी पछि मात्र उनले त्यो प्रस्ताव मानेका थिए ।

बाहिरी भेषभूषा र रूपको बेवास्ता

अभिनयमै राम्रो काम भनेर मुम्बई गएको बखत शाहरुख खानको ‘जिम-टोन्ड बडी’ थिएन । ‘चमत्कार’ फिल्ममा शाहरुखका निर्देशक रहेका राजीव मेहराले एक अन्तर्वार्तामा भने अनुसार ती दिनहरूमा शाहरुख आफ्नो लुकमा कुनै ध्यान दिँदैनथे । ती दिनहरूमा उनीसँग कपालका लागि जेल किन्ने पैसा समेत हुँदैनथ्यो।

त्यसैले उनी आफ्नो कपाल क्यामलिन गम र पानीले टाँस्ने गर्थे । रातमा अबेर मात्र सुत्दा उनको आँखाको वरिपरि खाडल बसिरहेको हुन्थ्यो ।

निर्माता जीपी सिप्पीका अनुसार ती दिनहरूमा शाहरुखको कपाल सुख्खा र रुखो हुन्थ्यो । उनी फिल्मी हिरो जस्तो कत्ति पनि देखिँदैनथे । आमिर र सलमानजस्तो उनको छालाको रङ पनि गोरो थिएन ।

त्यस्तो समयमा कुनै पनि टेलिभिजन स्टारले फिल्ममा सफल इन्ट्री मार्न सकेका थिएनन् । तर, शाहरुख खानको हकमा टेलिभिजन बायोडाटा उनका लागि वरदान साबित भयो । अव्यवस्थित व्यक्तित्वका बाबजुद पनि उनीकहाँ धमाधम फिल्मका अफरहरू आउन थाले ।

गौरी छिब्बरसँग विवाह

१८ वर्षको हुँदा शाहरुख खानले गौरी छिब्बरसँग पहिलो भेट गरेका थिए। तर, त्यसबेला गौरी मात्र १४ वर्षकी थिइन् ।

गौरी सम्पन्न परिवारकी थिइन् । शाहरुख भने उनको हिस्ट्रीको नोट्स बनाउन मद्दत गर्थे । अनि, उनले गौरीलाई ड्राइभिङ समेत सिकाएका थिए ।

तर, उनीहरू विवाह गर्ने सन्दर्भमा गौरीका आमा-बुबाले सुरुमा विरोध गरेका थिए । भलै त्यो कुरामा शाहरुखले उनीहरूलाई मनाउन सफल भए । त्यसपछि मात्रै दुवैको हिन्दु रीति-रिवाजअनुसार र कोर्ट म्यारिज दुवै तरिकाले विवाह भएको थियो ।

मोहर बसुका अनुसार विवाहको समयअघि त शाहरुख गौरीका परिवारको प्रिय बनिसकेका थिए ।

‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ ले बनायो स्टार

बलिउडमा शाहरुखको पहिलो इन्ट्री ‘दीवाना’ थियो । तर, उनलाई राष्ट्रिय पहिचान दिलाएको फिल्म भने ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ हो । सन् २००१ मा यो फिल्मले एउटा हलमा लगातार चलिरहने ‘शोले’को समेत रेकर्ड तोडिदियो । ‘शोले’ लगातार पाँच वर्षसम्म चलेको थियो ।

त्यसबीचमा शाहरुखका धेरै ब्लकबस्टर फिल्महरू आए । उनका दुई सन्तान जन्मिए । फिल्मका निर्देशक आदित्य चोपडाको विवाह भयो । सम्बन्धविच्छेद पनि भयो । फिल्मी नायिका काजोलको पनि विवाह भयो । उनकी एक छोरी पनि भइन् । उनी तीन वर्षका लागि फिल्मबाट रिटायर भइन् । पछि पर्दामा फर्केर पनि आइन् । तर, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ लगातार एउटा हलमा चलिरह्यो ।

महिलाहरूमाझ लोकप्रियता

सन् १९९७ मा आएको शाहरुखको फिल्म ‘दिल तो पागल है’ पनि जबरदस्त हिट भयो । त्यससमयमा शाहरुखले आफ्ना भूमिकाहरू र व्यक्तित्वबाट महिलाहरू बीचमा छुट्टै पहिचान बनाइरहेका थिए । शाहरुखलाई आफ्नी श्रीमतीको जमिन छोइरहेको लुगाको छेउ समात्न कुनै अप्ठ्यारो हुन्थेन ।

जस्तो व्यवहार उनको सोच पनि उस्तै थियो । उनी महिलाहरूलाई पुरुषहरूको ‘अब्जेक्ट अफ डिजायर’ (इच्छाको वस्तु) को दृष्टिले हेर्दैन थिए ।उनलाई महिलाहरूको सम्मान गर्न पनि राम्रै आउँथ्यो । उनको त्यसबानीबारे धेरै बलिउड अभिनेत्रीहरूले खुलेरै प्रशंसा गर्ने गरेका छन् ।

बीबीसीबाट

बलिउड शाहरुख खान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

किन डुब्दैछ बलिउड ?

किन डुब्दैछ बलिउड ?
बलिउडमा युद्धका फिल्मको लहर : सर्जिकल स्ट्राइकपछि ‘अप्रेसन सिन्दूर’ आउने

बलिउडमा युद्धका फिल्मको लहर : सर्जिकल स्ट्राइकपछि ‘अप्रेसन सिन्दूर’ आउने
मुम्बईमा निकिता चाण्डकको मौन उडान

मुम्बईमा निकिता चाण्डकको मौन उडान
फिल्ममा पुरुषत्वको रजगज, कहाँ हराए महिला केन्द्रित कथा ?

फिल्ममा पुरुषत्वको रजगज, कहाँ हराए महिला केन्द्रित कथा ?
नेपालमा चलिरहेका ५ विदेशी फिल्मको कमाइ कस्तो छ ?

नेपालमा चलिरहेका ५ विदेशी फिल्मको कमाइ कस्तो छ ?
डिभोर्स माग्दै सेलिना जेट्लीले हालिन् मुद्दा, भन्छिन्- जीवनले मबाट सबैथोक खोस्यो

डिभोर्स माग्दै सेलिना जेट्लीले हालिन् मुद्दा, भन्छिन्- जीवनले मबाट सबैथोक खोस्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित