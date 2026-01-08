+
के सामसङले स्मार्टफोन चलाउने तरिका बदल्न लागेको हो ? नयाँ टिजरले बढायो उत्साह

अनलाइनखबर
२०८२ माघ २७ गते १८:५४

२७ माघ, काठमाडौं । सामसङले चाँडै नै केही नयाँ आउँदै छ भन्ने संकेत गर्दै टिजरको शृङ्खला जारी गरेर उत्साह जगाएको छ ।

आधिकारिक विवरण अझै खुलाइएको छैन, तर एउटा टिजरले स्मार्टफोनको अनुभव रूपान्तरण गर्न सक्ने सुविधामा संकेत गरेको देखिन्छ । सम्भावित रूपमा डिस्प्ले इन्टिलिजेन्स वा उपकरणमा रहेको एआईसँग सम्बन्धित छ ।

जबकि, अर्कोले सामसङको लोकप्रिय नाइटोग्राफी फिचरतर्फ औँल्याउँछ, सम्भवतः अपग्रेडको इशारा गर्दछ । यी सूक्ष्म संकेतले पहिले नै कुराकानी सुरु गरिसकेका छन्, जसले गर्दा सामसङले अब के अनावरण गर्न सक्छ भन्नेबारे अनुमान बढेका छन् ।

नेपालभित्र ग्यालेक्सी फ्ल्यागसिपको सफलतामाथि टेकेर सामसङले दैनिक प्रयोग अझ स्मार्ट र सजिलो बनाउने योजनातर्फ ध्यान दिइरहेको छ ।

टिजर मार्फत संकेत गरिएको अनुभव अन–डिभाइस एआईद्वारा सञ्चालित एक इन्टिलिजेन्ट डिस्प्ले लेयरमा केन्द्रित देखिन्छ, जसले कन्टेन्टलाई रियल टाइममा गतिशील रूपमा अनुकूलन गर्छ ।

यसको प्रयोगकर्ताहरूले दैनिक विभिन्न परिस्थितिमा आफ्नो स्क्रिन कसरी हेर्छन्, कसरी अन्तर्क्रिया गर्छन् र कसरी संलग्न हुन्छन् भन्ने अनुभव अझ प्रभावकारी बनाउँछ ।

टिजर मार्फत संकेत गरिएको सबैभन्दा चासो जगाउने सम्भावनामध्ये एक भनेको अन–स्क्रिन प्राइभेसीप्रति नयाँ दृष्टिकोण हो । उन्नत डिस्प्ले प्रविधि र अन–डिभाइस इन्टिलिजेन्स उपयोग गरेर सामसङले आजको अन–द–गो जीवनशैलीका लागि डिजाइन गरिएको एआई सञ्चालित प्राइभेसी तह प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको हुन सक्छ ।

प्रतीक्षा थपिँदै जाँदा सामसङ नेपालको नयाँ टिजरले चाँडै नै नयाँ इन्टिलिजेन्सको तह खुलासा हुन सक्ने संकेत दिएको छ ।

टिजर शृङ्खला सामसङ
