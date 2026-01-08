+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिरहा कारगारको अवस्था सामान्य, प्रहरी अनुसन्धान जारी राख्ने

0Comments
Shares
सुरेश राय सुरेश राय
२०८२ माघ २७ गते २१:०९

२७ माघ, सिरहा । सिरहा कारागारमा भएको तनावपूर्ण अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ ।

सुरक्षा समितिसँगको छलफलपछि करिव ३२ घन्टापछि अवस्था सामान्य बनेको हो । अहिले कैदीबन्दीहरू आफ्नो स्थानमा फर्किएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार बस्न र कारागार सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि अवस्था सामान्य बन्दै गएको हो ।

हातहतियार बरामद भएको विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अनुसन्धानको क्रममा जो दोषी देखिन्छ, उसमाथि कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ । अहिले कारागारको अवस्था समान्य छ ।’

कारागारको अशान्त अवस्थाबारे छलफल गर्न कारागार प्रमुखको कार्यालय परिसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलको कमान्डमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो ।

यसअघि सोमबार बिहान करिब ११ बजे अनुगमन गर्ने क्रममा सिरहा कारागारका नाइके इन्द्रजित यादवको कोठाबाट एक थान कटुवा पेस्तोल, दुई राउन्ड गोली र १ लाख २० हजार रुपैयाँ नगद बरामद गरिएको थियो । सोही क्रममा यादवसहित १३ जना कैदीलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

नियन्त्रणमा लिइएकामध्ये एक जनाको सोही दिन कैद अवधि सकिएकाले रिहा गरिएको र बाँकी १२ जनालाई नुवाकोट, काठमाडौं सेन्टर तथा रौतहट कारागार पठाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।

नाइके यादवलाई कारागारबाट हटाइएको विरोधमा कैदीहरूले सोमबार दिनभर, रातभर र मंगलवार दिनभर कारागारको छतमाथि बसेर नाराबाजी गरेका थिए ।

स्थिति नियन्त्रणमा लिन सोमबार राति करिब ९ बजे प्रहरीले पानीको फोहरा प्रयोग गरेको थियो । त्यसक्रममा केही समय तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

सिरहा कारगार
लेखक
सुरेश राय

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राजनीतिक उथलपुथलले पनि हल्लाउन सकेन विकास प्रशासन बेथिति

राजनीतिक उथलपुथलले पनि हल्लाउन सकेन विकास प्रशासन बेथिति
ट्रम्पको निशानामा ‘ब्याड बनी’, हटाए ५ करोड फलोअर्स भएको इन्स्टाग्रामका पोस्ट

ट्रम्पको निशानामा ‘ब्याड बनी’, हटाए ५ करोड फलोअर्स भएको इन्स्टाग्रामका पोस्ट
‘मुलुकको भ्रष्टाचार ज्युँका त्युँ’

‘मुलुकको भ्रष्टाचार ज्युँका त्युँ’
झापा-५ पुगेर जेनजी शहीद श्रीयमका बुवाले भने : मर्न पठाउने र मार्ने दुवै यहीँ छन्, चिनौं

झापा-५ पुगेर जेनजी शहीद श्रीयमका बुवाले भने : मर्न पठाउने र मार्ने दुवै यहीँ छन्, चिनौं
सरकारले जाँचबुझ आयोगको म्याद किन थप्यो ?

सरकारले जाँचबुझ आयोगको म्याद किन थप्यो ?
प्युठानमा फेरिएको चुनावी शैली : पहिले सत्तोसराप, अहिले हार्दिक

प्युठानमा फेरिएको चुनावी शैली : पहिले सत्तोसराप, अहिले हार्दिक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित