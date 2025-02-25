+
टी-२० विश्वकप २०२६ :

१२ वर्षपछि विश्वकपमा पहिलो जित निकाल्ने लक्ष्य

२०८२ माघ २८ गते १०:२० २०८२ माघ २८ गते १०:२०

गोविन्दराज नेपाल

नेपाललाई अहिले खड्किरहेको कुरा भनेको सन् २०१४ मा मार्च २० मा बंगलादेशमा अफगानिस्तानलाई हराएपछि नेपालले टी-२० विश्वकपमा कुनै खेल जित्न सकेको छैन ।

गोविन्दराज नेपाल

१२ वर्षपछि विश्वकपमा पहिलो जित निकाल्ने लक्ष्य

  • नेपालले सन् २०१४ मा बंगलादेशमा भएको आईसीसी टी-२० विश्वकपमा पहिलो पटक विश्वकप खेल्दै हङकङ र अफगानिस्तानलाई पराजित गरेको थियो।
  • हाल भारत र श्रीलंकामा संयुक्त रुपमा भइरहेको टी-२० विश्वकपमा नेपालले पहिलो खेलमा इंग्ल्याण्डसँग ४ रनले पराजित भए पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाएको छ।
  • नेपाल र इटलीबीच १३ वर्षअघि ५० ओभरको खेलमा नेपालले इटलीलाई ८ विकेटले हराएको थियो र अहिले इटली टी-२० विश्वकपमा डेब्यु गर्दैछ।

२८ माघ, मुम्बई । सन् २०१४ मा बंगलादेशमा भएको आईसीसी टी-२० विश्वकपमार्फत नेपालले क्रिकेटको विश्वकपमा डेब्यू गरेको थियो ।

त्यसबेला नेपालको समूहमा थियो आयोजक बंगलादेशसहित अफगानिस्तान र हङकङ । अफगानिस्तान र हङकङ नेपालका लागि चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी थियो ।

सन् २०१४ मार्च १६ । चितागोङस्थित जहुर अहेमद चौधरी स्टेडियममा नेपालको पहिलो खेल थियो हङकङसँग । पहिलो खेलमै नेपालले हङकङलाई ८० रनले हराएर विश्वकप डेब्यूलाई शानदार बनाएको थियो । त्यसपछि नेपाल बंगलादेशसँग पराजित भयो । तेस्रो खेलमा नेपालले अफगानिस्तानलाई ९ रनले स्तब्ध पार्दै पहिलो सहभागितामै २ खेल जितेको थियो ।

नेटरनरेटमा पछि परेपछि नेपाल बंगलादेश भन्दा तल रहँदा सुपर १२ मा पुग्न सकेन । तर डेब्यु विश्वकपलाई नेपालले सानदार बनाएको थियो । त्यहीबाट नेपाली क्रिकेटबारे विश्व जगतले बुझ्ने मौका पाएका थिए । नेपालका युवा खेलाडीहरू क्रिकेटर बन्दै भविष्यमा विश्वकप खेल्ने लक्ष्यका साथ क्रिकेटमा लागेका थिए ।

पहिलो विश्वकप खेलेपछि नेपालले दुई पटक टी२० विश्वकपमा छनोट भयो । अहिले भारत र श्रीलंकामा संयुक्त रुपमा आयोजना भएको टी-२० विश्वकप खेलिरहेको छ । यो नेपालका लागि लगातार दोस्रो र समग्रमा तेस्रो विश्वकप सहभागिता हो ।

यसबीचमा नेपालले विश्वकपमा खेलेका खेलहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन, टेष्ट टिमसँग खेलको अनुभवदेखि टेस्ट टिमलाई हराउन निकै नजिक समेत पुग्यो ।

तर नेपाललाई अहिले खड्किरहेको कुरा भनेको सन् २०१४ मा मार्च २० मा बंगलादेशमा अफगानिस्तानलाई हराएपछि नेपालले टी-२० विश्वकपमा कुनै खेल जित्न सकेको छैन ।

सन् २०२४ मा अमेरिका र वेष्ट इन्डिजमा भएको टी-२० विश्वकपमा समूह चरणको चार मध्ये तीन वटा खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो भने एक खेल वर्षाका कारण हुन सकेन ।

अहिले भइरहेको विश्वकपमा पहिलो खेल नेपालले मुम्बईस्थित वानखेडे स्टेडियमा दुई पटकको टी-२० विश्वकप विजेता इंग्लयाण्डसँग खेलेको थियो र जितको निकै नजिक पुगेर ४ रनले पराजित भयो ।
अब नेपालले समूह सी मा आफ्नो दोस्रो खेल बिहीबार इटलीसँग खेल्दैछ । यो खेल खेल्दा नेपाल १२ वर्षपछि फेरि जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ ।

किनभने तुलनात्मक रुपमा इटली वरियतामा यो विश्वकप खेल्ने भन्दा सबैभन्दा तलको टोली हो । इटली २७औं स्थानमा छ । अनी इटलीको यो डेब्यू टी-२० विश्वकप हो । यस संस्करणमा डेब्यु गर्ने एक मात्र टोली इटली पहिलो पटक विश्वकप खेल्दै इतिहास रचेको छ ।

फिफा विश्वकपमा चार पटक उपाधि जितिसकेको इटलीले क्रिकेटमा पनि विश्वकपमा डेब्यु गरिसकेको छ तर पहिलो खेलमा स्कटल्याण्डसँग पराजित हुँदा हारबाट विश्वकपको यात्रा सुरु गर्न बाध्य भएको थियो ।

आइतबार इंग्ल्याण्डसँग ४ रनको हारपछि इटलीसँग दोस्रो खेल खेल्नुअघि नेपालका कप्तान रोहित पौडेल मंगलबार वानखेडे स्टेडियममा प्रि म्याच कन्फेरेन्समा उपस्थित भएका थिए । जहाँ रोहितले पहिलो खेलबाट दबाबलाई सम्हाल्न र कठिन परिस्थितीमा निर्णय गर्न सिकेको बताएका थिए ।

इंग्लयाण्ड विरुद्ध पहिलो खेलमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको नेपालले विश्वभरबाट प्रशंसा पाएको थियो । पहिलो खेलको प्रदर्शनपछि नेपाली टोलीले यस्तै प्रदर्शन गरे इटलीलाई हराउने समर्थकहरूको विश्वास छ । नेपालले आफ्नो समूहको सबै खेल वाङ्खेडे स्टेडियममै खेल्ने भएकोले पनि यहाँ नेपाली समर्थकहरूको राम्रै उपस्थिति र समर्थन हुनेछ ।

नेपाली टोलीले विश्वमा जहाँ गएर खेलेपनि त्यहाँ नेपाली समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थित हुनेछ । पहिलो खेलपछि नेपाली टिमका सदस्य नन्दन यादवले यसलाई नेपाली टिमप्रति समर्थकको मायाको रूपमा प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

इटलीसँग १३ वर्षअघिको त्यो खेल

नेपाल र इटली टी-२० आई क्रिकेटमा अहिलेसम्म खेलेका छैनन् । टी-२० फर्म्याटमा नेपालका लागि इटली नयाँ प्रतिद्वन्दी हो । तर नेपाल र इटलीबीच यसअघि पनि खेल भने भएका छन् । ५० ओभरको खेलमा नेपालले इटलीसँग १३ वर्षअघि पछिल्लो पटक खेलेको थियो ।

जसमा नेपाल ८ विकेटले सहजै विजयी भएको थियो । आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन ३ अन्तर्गत बर्मुडाको सेन्ट डेभिड्स क्रिकेट क्लब ग्राउण्डमा भएको खेलमा इटलीले दिएको १२८ रनको लक्ष्य नेपालले १४.५ ओभरमा २ विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो ।

ओपनर सुवास खकुरेलले सर्वाधिक ४७ रन बनाउँदा अर्का ओपनर प्रदिप ऐरी ४२ रनमा अविजित थिए । कप्तान पारस खड्काले २२ रन योगदान गर्दा ज्ञानेन्द्र मल्लले २ बलमै अविजित १० रन बनाएका थिए ।

इटलीले पहिले ब्याटिङ गर्दै ५० ओभर पूरा खेल्दा ९ विकेट गुमाएर १२७ रन बनाएको थियो । इटलीका कार्ल सान्ड्रीले सर्वाधिक ३९ र पिटर पेट्रिकोलाले ३१ रन बनाएका थिए ।

इटलीलाई कम स्कोरमा समेट्न नेपाली बलरहरूले शानदार बलिङ गरेका थिए । सन्जम रेग्मी र राहुल विश्वकर्माले समान ३, शक्ति गौचनले ३ तथा बसन्त रेग्मीले १ विकेट लिएका थिए । त्यसबेला यी चरा स्पीनरले नै ४० ओभर बलिङ गरेका थिए भने कप्तान पारस खड्काले १० ओभर बलिङ गरेका थिए ।

राहुलले १० ओभरमा ३ मेडन राख्दै २८ रन खर्चिए । सन्जमले १० ओभरमा १ मेडन राख्दै ३२ रन खर्चिए । शक्तिले सबैभन्दा किफायती बलिङ गर्दै १० ओभरमा २ मेडन राख्दै १५ रन मात्र खर्चिए ।
पारसले १० ओभरमा ३ मेडन राख्दै ३४ रन खर्चिए पनि विकेट लिन सकेनन् । पारस हाल नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको सचिव पदमा छन् ।

बर्मुडामा खेलेको डिभिजन थ्री प्रतियोगितालाई नेपाली क्रिकेटमा सधैं सम्झिइनेछ । किनभने त्यसबेला नेपालले आफ्नो सुरुवाती दुई खेल हारेर पनि त्यसपछि सानदार कमब्याक गर्दै अन्तिमममा डिभिजन थ्री को उपाधि नै जितेको थियो । जसलाई ‘मिराकल अफ बर्मुडा’ भनेर पनि चिनिन्छ ।

युगान्डा र अमेरिकासँग पराजित भएको नेपालले त्यसपछि बर्मुडा, ओमान, इटलीलाई हराउँदै ६ टिम सहभागि प्रतियोगितामा शीर्ष दुईमा रहेर फाइनलमा स्थान बनायो ।

फाइनलमा युगान्डा विरुद्ध बदला लिँदै उपाधि जितेको नेपाल डिभिजन टु मा समेत उक्लिएको थियो ।

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

गोविन्दराज नेपाल
