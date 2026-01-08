+
जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट फरार कैदी पक्राउ

२०८२ माघ २९ गते १६:३२

२९ माघ, काठमाडौं । लागु औषध मुद्दाका फरार कैदी पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा २७ वर्षीय सागर खाती छन् । उनलाई सशस्त्र प्रहरीको टोलीले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–४ बाट पक्राउ गरेको हो ।

सोही ठाउँको ठाडाटोल घर बताउने उनलाई बुधबार बेलुका सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल निर्वाचन सुरक्षा बेश सन्तपुर रौतहटले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

उनी जेनजी आन्दोनको क्रममा सुन्धारास्थित जगन्नाथदेवल कारागार  काठमाडौंबाट फरार भएका थिए । नियन्त्रणमा लिइएका उनलाई आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले बताए ।

