बक्सअफिस :

कुमारी, आबाट आमा, रमिताको पिरतीले कति कमाए ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ४ गते १२:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चन्द्र पन्त निर्देशित फिल्मले २ फागुनसम्म ८ करोड ३१ लाख ८७ हजार ७८९ नेरु ग्रस कमाएको छ।
  • दिनेश राउत निर्देशित फिल्म ‘कुमारी’ले ५६ लाख २११ नेरु ग्रस कमाएको छ।
  • ‘रमिताको पिरती’ले १९ लाख ४३ हजार ५८८ नेरु ग्रस कमाएको छ।

काठमाडौं । पछिल्लो शनिबार अर्थात २ फागुनसम्मको फिल्मको कलेक्सन सार्वजनिक भएको छ । सिनेपाः बक्सअफिसमा फिल्मले अहिलेसम्म कति कमाए ? आउनूस हेरौं ।

सोही अवधिमा, चन्द्र पन्त निर्देशित फिल्मले ८ करोड ३१ लाख ८७ हजार ७८९ नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका ३ लाख १० हजार ३२३ वटा टिकट बिकेका छन् ।

दिनेश राउत निर्देशित फिल्म ‘कुमारी’ ले ५६ लाख २११ नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका १७ हजार २५ वटा टिकट बिकेका छन् ।

‘रमिताको पिरती’ ले १९ लाख ४३ हजार ५८८ नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका ५९३७ टिकट बिकेका छन् ।

