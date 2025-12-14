+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

परान, झरीपछिको इन्द्रेणी, एक्लो, दिमाग घोच्ने मान्छेले कति कमाए ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १२:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'परान' ले ३ माघसम्म १७ करोड ७७ लाख २५ हजार ४८५ नेरु कमाएको छ र ६ लाख ३० हजार ६९१ टिकट बिक्री भएको छ।
  • फिल्म 'झरीपछिको इन्द्रेणी' ले १ करोड २० लाख ३९ हजार ३५९ नेरु कमाएको छ र ३८ हजार २२५ टिकट बिक्री भएको छ।
  • फिल्म 'एक्लो' ले अहिलेसम्म ९६ लाख ९५ हजार १८३ नेरु कमाएको छ र १४ हजार २५५ टिकट बिक्री भएको छ भने डकुमेन्ट्री 'दिमाग घोच्ने मान्छे' ले ३ लाख १२ हजार ९०० नेरु कमाएको छ।

काठमाडौं । प्रदर्शनरत फिल्मले बितेको साता कमाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । सिनेपाः बक्सअफिसले परान, झरीपछिको इन्द्रेणी, एक्लो र दिमाग घोच्ने मान्छेको कमाइ बाहिर ल्याएको हो ।

पछिल्लो शनिबार अर्थात ३ माघसम्मको कमाइ सार्वजनिक गरिएको हो ।

जसअनुसार, ‘परान’ को कुल कमाइ १७ करोड ७७ लाख २५ हजार ४८५ नेरु ग्रस छ । सोही अवधिसम्म दीपक आचार्य काकु निर्देशित फिल्मका ६ लाख ३० हजार ६९१ वटा टिकट बिकेका छन् ।

‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले १ करोड २० लाख ३९ हजार ३५९ नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका ३८ हजार २२५ टिकट बिकेका छन् ।

प्रदीप खड्का स्टारर ‘एक्लो’ को कमाइ अहिलेसम्म ५० लाख पनि नाघेको छैन । ९६ लाख ९५ हजार १८३ नेरु ग्रस कमाएको यो फिल्मका १४ हजार २५५ वटा मात्र टिकट बिकेका छन् ।

वैकल्पिक राजनीतिका अभियन्ता स्वर्गीय उज्वल थापाबारे बनेको डकुमेन्ट्री ‘दिमाग घोच्ने मान्छे’ को कमाइ ३ लाख १२ हजार ९०० नेरु ग्रस छ । यसका ८०५ वटा टिकट बिकेका छन् ।

झरीपछिको इन्द्रेणी परान बक्सअफिस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को कमाइ करोड नाघ्यो

‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को कमाइ करोड नाघ्यो
‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले १६ दिनसम्म कति कमायो ?

‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले १६ दिनसम्म कति कमायो ?
‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ हेरेपछि विनोद चौधरी : म फिल्ममा आउने सम्भावना छ

‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ हेरेपछि विनोद चौधरी : म फिल्ममा आउने सम्भावना छ
रविसहितका रास्वपा नेताहरू ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ हेर्न हलमा

रविसहितका रास्वपा नेताहरू ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ हेर्न हलमा
बालेनले पनि प्रचार गरेको ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले कमायो मात्र ६२ लाख

बालेनले पनि प्रचार गरेको ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले कमायो मात्र ६२ लाख
क्यूएफएक्सले जानाजान ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ लाई शो दिएन : निर्देशक पाँडे

क्यूएफएक्सले जानाजान ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ लाई शो दिएन : निर्देशक पाँडे

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित