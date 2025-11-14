‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को कमाइ करोड नाघ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ निर्देशित फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले घरेलु बक्सअफिसमा १ करोड नेरु ग्रसभन्दा धेरै कमाइ गरेको छ । पछिल्लो शनिबारसम्म सिनेपाः बक्सअफिसमा कूल कमाइ १ करोड १२ लाख ३८ हजार ९०४ नेरु ग्रस छ ।
सोही अवधिमा फिल्मका ३५ हजार ८४२ वटा टिकट बिकेका छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर तथा रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेनले पनि यो फिल्मको प्रचार गरेका थिए ।
‘परान’ ले सोही अवधिसम्म देशब्यापी १७ करोड ७४ लाख २२ हजार १९० नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका ६ लाख २९ हजार ६९० वटा टिकट बिकेका छन् ।
‘मुगलान’ ले ६ लाख ३१ हजार ९४४ नेरु ग्रस कमाएको छ । यो फिल्मका २४०० टिकट बिकेका छन् ।
