सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

बक्सअफिस :

नेपालमा प्रदर्शन भैरहेका विदेशी फिल्मको कमाइ कति छ ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १३:१५
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरन्धर' ले नेपालका हलमा १० करोड ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाएको छ।
  • हलिउड फिल्म 'अवतार : फायर एन्ड एस' ले नेपालमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाएको छ।
  • नेपालमा प्रदर्शन भएका अन्य विदेशी फिल्मको कलेक्सन निकै कमजोर रहेको छ।

काठमाडौं । ‘धुरन्धर’ पछि नेपालका हलमा प्रदर्शन भैरहेका विदेश फिल्मको कमाइ कमजोर देखिएको छ । सिनेपाः बक्सअफिसमा रणवीर सिंह स्टारर जासूसी तथा एक्सन फिल्म ‘धुरन्धर’ को कलेक्सन १० करोड नाघिसकेको छ ।

हलिउडको बहुचर्चित ‘अवतार ३’ ले औषत ब्यापार गरेपनि यो कमाइ अपेक्षित होइन । त्यसयता प्रदर्शनमा आएका अन्य विदेशी फिल्मको नेपाल कलेक्सन निकै कमजोर हो ।

३ माघ अर्थात पछिल्लो शनिबारसम्म कुन विदेशी फिल्मले नेपालमा कति कमाए ? यस्तो छ विवरण :

१) धुरन्धर 

कुल ग्रस- १० करोड ३७ लाख ४६ हजार ५०५ रुपैयाँ
टिकट बिक्री- ३ लाख १५ हजार ३७१

२) अवतार : फायर एन्ड एस

कुल ग्रस- ६ करोड ५० लाख ७४ हजार ६८८ रुपैयाँ
टिकट बिक्री- १ लाख ५० हजार १००

३) द राजा साब

कुल ग्रस- १ करोड ६२ लाख ६४ हजार ५६२ रुपैयाँ
टिकट बिक्री- ५० हजार ४२४

४) द हाउसमेड

कुल ग्रस- १० लाख ५० हजार ८७३
टिकट बिक्री- २७५३

५) स्पन्जबब मूभी

कुल ग्रस- ७ लाख १२ हजार ९२८
टिकट बिक्री- १६६०

