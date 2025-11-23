+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
बलिउड :

जेलबाट रिहा भएपछि राजपालले गरे काम दिन बलिउडसँग आग्रह

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ६ गते १३:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड अभिनेता राजपाल यादवलाई दिल्ली उच्च अदालतले ९ करोड भारुको चेक बाउन्स मुद्दामा ३० दिनको अन्तरिम जमानत दिएको छ।
  • राजपाल यादवले तिहाड जेलबाट रिहा भएपछि फिल्म उद्योगसँग राम्रो भूमिका पाउन आग्रह गरेका छन्।
  • राजपाल यादवले २०१० मा ५ करोड ऋण लिएर निर्माण गरेको फिल्म असफल भएपछि ऋण तिर्न नसकेर कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको छ।

नयाँ दिल्ली । बलिउड अभिनेता राजपाल यादव मंगलबार अन्ततः जमानतमा दिल्लीको तिहाड जेलबाट रिहा भएका छन् । दिल्ली उच्च अदालतले ९ करोड भारुको चेक बाउन्स मुद्दामा उनलाई ३० दिनको अन्तरिम जमानत दिएको हो ।

रिहाइपछि राजपालले यो कठिन समयमा साथ दिने आफ्ना सबै प्रशंसकलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै उनले फिल्म उद्योगसँग फेरि कामको अवसर दिन आग्रह गरेका छन् ।

उनी जेल परेपछि सलमान खान, अजय देवगन, सोनु सूद लगायत बलिउडका धेरै कलाकारले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । रिहाइपछि राजपालले आफूलाई “फेरि राम्रो भूमिका दिएर साथ दिन” अनुरोध गरेका छन् ।

उनले चाँडै पत्रकार सम्मेलन गर्ने र १६ वर्ष पुरानो ऋणसम्बन्धी यस मुद्दामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि बताएका छन् ।

यादवले ५ फेब्रुअरीमा उच्च अदालतको टिप्पणीपछि आत्मसमर्पण गरेका थिए । सोमबार बाँकी रकममध्ये २ करोड ५० लाख भारु बुझाएपछि अदालतले उनलाई १८ मार्च २०२६ सम्म अन्तरिम जमानत दिएको हो । उनले १९ फेब्रुअरीमा भतिजीको विवाहमा सहभागी हुन जमानत मागेका थिए ।

तिहाड जेलबाट रिहा भएपछि यादवले ‘इन्डिया टिभी’ सँग कुराकानी गरेका छन् । यस क्रममा उनले आफ्नो फिल्मी यात्राभर दर्शकले दिएको माया र समर्थनका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।

उनले भने, “तपाईंहरूको समर्थनका लागि धेरै-धेरै धन्यवाद । बालबालिकादेखि विभिन्न पुस्ताका दर्शकसम्म, भारतीय सिनेमामा मेरो पूरै यात्रामा मलाई धेरै माया मिलेको छ । यसका लागि म सबैप्रति धेरै आभारी छु।”

यादवले आफूलाई फिल्म उद्योगमा राम्रो भूमिकाको आवश्यकता रहेको बताए । उनले कामका लागि आग्रह गर्दै भने, “जसले पहिले मलाई साथ दिएका छन्, सहयोग गरेका छन्, म उनीहरूलाई फेरि एकपटक म गर्न चाहेका भूमिकामा अवसर दिन अनुरोध गर्छु । पारिश्रमिक उनीहरूको निर्णयअनुसार हुन सक्छ । उनीहरूले जे शुल्क तय गर्छन्, म काम गर्न तयार छु ।’

यादवले सामाजिक सञ्जाल र फिल्म उद्योगभित्रबाट प्राप्त ठूलो समर्थनका लागि सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, “हरेक आशीर्वादकै कारण म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । सामाजिक सञ्जालमा मलाई साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । जसले मेरो आलोचना गरे, उनीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु ।’

यादवले सन् २०१० मा निर्देशक-निर्माताका रूपमा आफ्नो डेब्यु फिल्म ‘अता पता लापता’ निर्माण गर्न मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेडबाट ५ करोड भारु ऋण लिएका थिए । उक्त फिल्म सन् २०१२ मा रिलिज भएको थियो, तर बक्स अफिसमा असफल भयो ।

त्यसपछि उनले ऋण तिर्न सकेनन्, र सन् २०१३ देखि यस विषयमा लामो कानुनी प्रक्रिया चल्दै आएको छ । ऋणदाताहरूका अनुसार उनले १२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका थिए, जुन बढ्दै करिब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ । यस क्रममा राजपाल यादवका कुल ७ वटा चेक बाउन्स भएका थिए ।

बलिउड राजपाल यादव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्कुलमा शाहरुख खानको त्यो चर्चिकला, अल्छी लागेपछि छारेरोगको नाटक गर्दै ढले

स्कुलमा शाहरुख खानको त्यो चर्चिकला, अल्छी लागेपछि छारेरोगको नाटक गर्दै ढले
किन डुब्दैछ बलिउड ?

किन डुब्दैछ बलिउड ?
बलिउडमा युद्धका फिल्मको लहर : सर्जिकल स्ट्राइकपछि ‘अप्रेसन सिन्दूर’ आउने

बलिउडमा युद्धका फिल्मको लहर : सर्जिकल स्ट्राइकपछि ‘अप्रेसन सिन्दूर’ आउने
मुम्बईमा निकिता चाण्डकको मौन उडान

मुम्बईमा निकिता चाण्डकको मौन उडान
फिल्ममा पुरुषत्वको रजगज, कहाँ हराए महिला केन्द्रित कथा ?

फिल्ममा पुरुषत्वको रजगज, कहाँ हराए महिला केन्द्रित कथा ?
नेपालमा चलिरहेका ५ विदेशी फिल्मको कमाइ कस्तो छ ?

नेपालमा चलिरहेका ५ विदेशी फिल्मको कमाइ कस्तो छ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित