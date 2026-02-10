+
पुरुषको जितमा ब्रेक लगाउने नीता

२०८२ फागुन ७ गते १३:२७

  • सांगीतिक रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को सातौं संस्करणमा दैलेखकी नीताकुमारी थापामगर पहिलो महिला विजेता घोषित भइन्।
  • नीताकुमारी थापामगरले कोच राजु लामाको टिमबाट प्रतिस्पर्धा गरी ट्रफी जितिन् र महिला सशक्तीकरणको सन्देश दिइन्।

काठमाडौं । सांगीतिक रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को सातौं संस्करणले यसपटक ऐतिहासिक क्षण देख्यो । दैलेखकी नीताकुमारी थापामगर विजेता घोषित भइन् । उनी यो प्रतिष्ठित उपाधि जित्ने पहिलो महिला प्रतिस्पर्धी बनिन् ।

कोच राजु लामाको टिमबाट प्रतिस्पर्धा गरेकी नीताले ट्रफी मात्र जितिनन्, ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ को पटकथामा नयाँ अध्याय लेखिन्, त्यो पनि महिला सशक्तीकरणको सन्देशसहित ।

हेर्नुहोस् भिडियो अन्तर्वार्ता :

द भ्वाइस अफ नेपाल नीताकुमारी थापामगर
