चुनावी तयारी :

देश दौडाहामा प्रधानमन्त्री, गण्डकीको ‘ब्रिफिङ’- हिउँ परे ४५ ठाउँ प्रभावित हुनसक्छ

‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा औषधि पठाइयो’

‘विभिन्न समूहरू चुनाव बिथोल्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छन् । चुनाव बहिष्कार भन्ने पनि एउटा पेशाजस्तै बनेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ९ गते १२:४१

९ फागुन, काठमाडौं । आगामी २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले मतपत्र, मतपेटिका लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरू विभिन्न जिल्लामा पुर्‍याउन थालेको छ ।

निर्वाचन प्रहरीहरू सडकमा निस्किसकेका छन् । अन्य सुरक्षा तयारी पनि बलियो अवस्थामा रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पछिल्ला केही दिन निर्वाचन तयारी र सुरक्षाबारे बुझ्न विभिन्न जिल्ला र प्रदेशहरूमा पुगिरहेकी छिन् ।

सुरूमा हिमाली जिल्लाहरूको अवस्थाबारे बुझेकी प्रधानमन्त्री कार्की अहिले प्रदेशहरूमा पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिइरहेकी छिन् ।

उनले साथमा प्रमुख स्वकीय सचिव आर्दशकुमार श्रेष्ठ र प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल पनि सहभागी छन् ।

शनिबार प्रधानमन्त्री काकीसहितको टोली लुम्बिनी प्रदेशमा छ । शुक्रबार भने यो टोली पोखरा हुँदै मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म पुगेको थियो ।

पोखरामा प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरक्षा निकायका टोलीसँग केहीबेर घनिभूत छलफल गरिन् । छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको बेलामा हुनसक्ने जुनसुकै सुरक्षा जोखिमबारे सचेत रहन आग्रह गरेकी छिन् ।

पोखराको छलफलमा सहभागी ती सरकारी अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्टसँग निर्वाचनको तयारीमा जुट्न भन्नुभएको छ ।’

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले पनि त्यहाँका मतदाता, उम्मेदवार, मौसमको अवस्था र हिमाली–पहाडी जिल्लाको सुरक्षाबारे बताएका थिए ।

मुस्ताङ पुगेर प्रधानमन्त्री खुसी, भनिन्- महिलाले हाँकेको जिल्ला रहेछ

गण्डकीमा १८ लाख मतदाता, ३१४ उम्मेदवार छन् । ब्रिफिङ सुनेका एक अधिकारीका अनुसार, हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्‍यो भने ४५ वटा मतदानस्थल प्रभावित हुनसक्ने सुरक्षा निकायले ब्रिफिङ गरेको थियो ।

गण्डकीमा कूल १२९९ मतदानस्थल छन् । जसमध्ये ४५ वटामा मात्रै हिउँ परेको अवस्थामा असहज हुनसक्ने उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे ।

अहिलेकै अवस्थामा भने ती क्षेत्रमा पनि कुनै समस्या नरहेको उनीहरूले सुनाएका थिए ।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिमका लागि यसपटक निर्वाचन सामग्री पनि थप गरिएको छ । हाइ अल्टिच्युडमा खाने औषधि र पोर्टेबल औषधि पनि थप गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले केही व्यक्तिहरू अझै पनि निर्वाचन भाँड्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेको र त्यसमा सबै सुरक्षा निकायहरू चनाखो हुनुपर्ने बताएकी थिइन् ।

‘विभिन्न समूहरू चुनाव बिथोल्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छन् । चुनाव बहिष्कार भन्ने पनि एउटा पेशाजस्तै बनेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी ती अधिकारीले भने, ‘बहिष्कार भनेपछि केही गर्नु परेन । जनताको मत जित्न परेन । तर्सायो, खायो । यो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै राजनीतिक दल उत्साहपूर्वक चुनावमा लागेको कुराले आफूलाई खुसी मिलेको पनि सम्बोधनको क्रममा भनिन् ।

उनले पछिल्ला समय राजावादी समूहहरूले गरिरहेका प्रयासतर्फ सजग हुन पनि सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

विशेषगरी मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं समूहले दिएका पछिल्ला अभिव्यक्ति र क्रियाकलापप्रति नजर राख्न सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

‘केही व्यक्ति र संस्थालाई मूलधारमा ल्याउन धेरै प्रयास गरेँ । तर, धर्मको नाममा अनेकथरी अराजक गतिविधि झनै बढाउँदै गएपछि अवस्था सामान्य गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छिन् ।

शुक्रबार गण्डकीमा छलफल गरेर त्यतैबाट लुम्बिनी पुगेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले शनिबार बुटवलमा पनि छलफल गरेकी छिन् ।

राष्ट्रिय सभा : गण्डकीमा कांग्रेस–एमालेका जगत र सम्झना विजयी

आचारसंहिताअघि गण्डकीका ५ अस्पतालको अध्यक्ष र सदस्यमा कांग्रेस–एमालेको भागबन्डा

कांग्रेसका पूर्वमन्त्री खड्कासहित गण्डकी एमालेका नेता पनि रास्वपा प्रवेश

गण्डकीमा एमालेसँगको सहकार्य तत्काल कायमै राख्ने, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नगर्ने

पर्यटकको पर्खाइमा गण्डकीका पर्यटकीयस्थल

गण्डकीका मुख्यमन्त्रीद्वारा तनहुँका क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयको निरीक्षण

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
