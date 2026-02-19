९ फागुन, काठमाडौं । सन् २०१२ को गृहयुद्धका क्रममा बन्द गरिएको सिरियाको दमास्कसस्थित अमेरिकी दूतावास पुन: सञ्चालन गर्ने तयारी ट्रम्प प्रशासनले सुरु गरेको छ।
यसबारे अमेरिकी प्रशासनले कंग्रेसलाई औपचारिक जानकारी गराएको छ।
गत फेब्रुअरी १० मा राज्य विभागले पठाएको सूचना अनुसार, दूतावासका कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा सुचारु गरिनेछ र यसका लागि आगामी हप्तादेखि बजेट परिचालन गरिनेछ।
सन् २०२४ को डिसेम्बरमा शासक बसर अल-असदको पतनपछि अहमद अल-शराको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न यो कदम चालिएको हो।
सिरियाका लागि अमेरिकी विशेष दूत तथा टर्कीका लागि राजदूत टम ब्याराकले यस कूटनीतिक पुनर्मिलनमा मुख्य भूमिका खेलिरहेका छन्।
उनले गत मे महिनामा दमास्कसमा अमेरिकी झण्डा समेत फहराएका थिए। यो कूटनीतिक विकासक्रमसँगै अमेरिकाले सिरियाबाट आफ्ना सेना पनि पूर्ण रूपमा फिर्ता लैजाँदैछ।
हालै मात्र अमेरिकी सेनाले अल-तन्फ र अल-शदादी जस्ता महत्वपूर्ण सैन्य आधार शिविरहरू नयाँ सिरियाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेका छन्।
दूतावास पूर्ण रूपमा कहिले खुल्छ भन्ने निश्चित समयतालिका भने स्पष्ट पारिएको छैन । भेनेजुएलाको काराकासमा अपनाइएको जस्तै ‘चरणबद्ध प्रक्रिया’ मार्फत कर्मचारीहरूलाई दमास्कस पठाइने तयारी छ।
