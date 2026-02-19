+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिरियाको दमास्कसस्थित अमेरिकी दूतावास पुन: सञ्चालन गर्ने तयारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ९ गते १३:५७

९ फागुन, काठमाडौं । सन् २०१२ को गृहयुद्धका क्रममा बन्द गरिएको सिरियाको दमास्कसस्थित अमेरिकी दूतावास पुन: सञ्चालन गर्ने तयारी ट्रम्प प्रशासनले सुरु गरेको छ।

यसबारे अमेरिकी प्रशासनले कंग्रेसलाई औपचारिक जानकारी गराएको छ।

गत फेब्रुअरी १० मा राज्य विभागले पठाएको सूचना अनुसार, दूतावासका कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा सुचारु गरिनेछ र यसका लागि आगामी हप्तादेखि बजेट परिचालन गरिनेछ।

सन् २०२४ को डिसेम्बरमा शासक बसर अल-असदको पतनपछि अहमद अल-शराको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न यो कदम चालिएको हो।

सिरियाका लागि अमेरिकी विशेष दूत तथा टर्कीका लागि राजदूत टम ब्याराकले यस कूटनीतिक पुनर्मिलनमा मुख्य भूमिका खेलिरहेका छन्।

उनले गत मे महिनामा दमास्कसमा अमेरिकी झण्डा समेत फहराएका थिए। यो कूटनीतिक विकासक्रमसँगै अमेरिकाले सिरियाबाट आफ्ना सेना पनि पूर्ण रूपमा फिर्ता लैजाँदैछ।

हालै मात्र अमेरिकी सेनाले अल-तन्फ र अल-शदादी जस्ता महत्वपूर्ण सैन्य आधार शिविरहरू नयाँ सिरियाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेका छन्।

दूतावास पूर्ण रूपमा कहिले खुल्छ भन्ने निश्चित समयतालिका भने स्पष्ट पारिएको छैन । भेनेजुएलाको काराकासमा अपनाइएको जस्तै ‘चरणबद्ध प्रक्रिया’ मार्फत कर्मचारीहरूलाई दमास्कस पठाइने तयारी छ।

सिरिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एआई र भारतीय मिडिया क्षेत्रको विश्वव्यापी फड्को

एआई र भारतीय मिडिया क्षेत्रको विश्वव्यापी फड्को
रूसले भन्योः शान्ति वार्ता लम्ब्याउन युक्रेनले विद्यालयहरूमा आक्रमण गर्‍यो

रूसले भन्योः शान्ति वार्ता लम्ब्याउन युक्रेनले विद्यालयहरूमा आक्रमण गर्‍यो
‘जेनजीले दल नबनाए पनि हामी चुनावमै छौं’

‘जेनजीले दल नबनाए पनि हामी चुनावमै छौं’
नाउपा छाडेका धनिराम राप्रपातिर लागे

नाउपा छाडेका धनिराम राप्रपातिर लागे
साहित्य र सिनेमामा महिला क्राफ्ट

साहित्य र सिनेमामा महिला क्राफ्ट
गौर तनाव : सेना परिचालनपछि पनि राेकिएन आगजनी, भित्री भाग अझै अशान्त  

गौर तनाव : सेना परिचालनपछि पनि राेकिएन आगजनी, भित्री भाग अझै अशान्त  

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित