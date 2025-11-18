+
नाउपा छाडेका धनिराम राप्रपातिर लागे

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ९ गते १४:४३

९ फागुन, बुटवल । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छाडेका धनिराम चौधरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका छन् ।

चुनावी अभियानको क्रममा रुपन्देही आएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उनलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन् ।

नाउपा नेता चौधरी ०७९ मा सो क्षेत्रका उम्मेदवार थिए । त्यतिबेला उनले १३ हजार ९९२ मत प्रप्त गरेका थिए ।

चौधरीको प्रवेशले रुपन्देही क्षेत्र नं १ मा बिजय प्राप्त गर्न सहज हुने सम्भावना बढेको राप्रपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सिताराम सिंहले बताए ।

राप्रपाबाट यस क्षेत्रमा स्वर्गीय दीपक बोहोराका छोरा प्रज्वल बोहोरा उमेदवार छन् ।

नाउपा
