मोटरसाइकल चोरी गर्ने समूह पक्राउ

१० फागुन, काठमाडौं । मोटरसाइकल चोरी गर्ने समूहका चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरुमा सिन्धुलीको फिक्कल घर भएका १८ वर्षीय मेन्सुहाङ राई, बुढानिलकण्ठका १८ वर्षीय समीर तामाङ, खोटाङका १८ वर्षीय प्रज्वल राई र दोलखाका १८ वर्षीय जनम तामाङ छन् ।
प्रहरी प्रभाग बूढानिलकण्ठबाट खटिएको टोलीले उनीहरुलाई चोरीका ३ थान मोटरसाइकलसहित पक्राउ गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4