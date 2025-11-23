+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रिय आर्थिक गणना अन्तर्गत गुणस्तरीय तथ्यांकका लागि मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण

कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछानेले २०७५ सालको आर्थिक गणना अनुभवलाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्दै आगामी गणनालाई सफल पार्नुपर्ने दायित्व सबैमा रहेको बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १० गते १९:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक गणना २०८२ को पूर्वतयारी स्वरूप मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण सुरु गरेको छ।
  • प्रशिक्षणले जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारी र गणकलाई तालिम दिने र तथ्यांक संकलन अनुगमन सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
  • यसपालि आर्थिक गणनामा ई–गणना प्रविधि समावेश गरी कार्यक्षमता र शुद्धता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाइएको छ।

१० फागुन, काठमाडौं । ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नारासाथ राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को पूर्वतयारी स्वरूप मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण सुरु भएको छ ।

जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारी र गणक/सुपरिवेक्षक तालिम कार्यक्रमका लागि प्रशिक्षक तयार गर्ने तथा स्थलगत तथ्यांक संकलन अनुगमन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । छलफलमा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ लाई प्रविधिमैत्री र विश्वसनीय बनाउने विषयमा जोड दिएको छ ।

कार्यक्रममा कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछानेले २०७५ सालको आर्थिक गणना अनुभवलाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्दै आगामी गणनालाई सफल पार्नुपर्ने दायित्व सबैमा रहेको बताए ।

यसपालि गणनामा आधुनिक प्रविधि प्रयोग स्वरूप ई–गणनालाई समेत समावेश गरिएको जानकारी दिए । जसले कार्यक्षमता र शुद्धता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । प्रशिक्षणमा उच्चस्तरको जवाफदेहिता र विषयवस्तुको सही बुझाइ हुनुपर्नेमा जोड दिइयो ।

सहभागीलाई प्रशिक्षण सामग्री बुझाइमा देशभरि एकरूपता ल्याउन र प्रभावकारी ढंगमा तालिम प्रदान गर्न निर्देशन दिइएको छ । फिल्डमा आउन सक्ने समस्या पहिचान, समाधान उपाय र सक्रिय सहभागिताका लागि प्रशिक्षक तयार पारिने भएको छ । तथ्यांकको गुणस्तर तालिम गुणस्तरमा भर पर्ने भएकाले यसलाई गम्भीरता साथ लिन आग्रह गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
काठमाडौं महानगरका १० वटा वडाका ५०९ स्थानको मौलिक नाम यकिन

काठमाडौं महानगरका १० वटा वडाका ५०९ स्थानको मौलिक नाम यकिन
‘संकट थाती राखेर चुनाव हुँदैछ, नयाँ संसद्ले स्थिरता दिन्न’

‘संकट थाती राखेर चुनाव हुँदैछ, नयाँ संसद्ले स्थिरता दिन्न’
फूलचोकी जंगलमा ५ दिनदेखि हराएका व्यक्तिको उद्धार

फूलचोकी जंगलमा ५ दिनदेखि हराएका व्यक्तिको उद्धार
तारकेश्वरमा घरभित्र पसेको चितुवाको उद्धार

तारकेश्वरमा घरभित्र पसेको चितुवाको उद्धार
जब कोटेश्वरबाट एकाबिहानै अपहरणमा परे मेनपावर एजेन्ट

जब कोटेश्वरबाट एकाबिहानै अपहरणमा परे मेनपावर एजेन्ट

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित