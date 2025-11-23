फूलचोकी जंगलमा ५ दिनदेखि हराएका व्यक्तिको उद्धार

१० फागुन, काठमाडौं । फूलचोकीको जंगलमा पाँच दिनदेखि हराएका व्यक्तिको सकुशल उद्धार गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार उद्धार गरिएका व्यक्ति ४४ वर्षीय सोमबहादुर तामाङ हुन् ।
नेपाल प्रहरीको टोलीले हराएको पाँच दिनपछि उनलाई सकुशल उद्दार गरेको बोगटीले बताए ।
उनी टौखेलबाट पाँच दिन पहिला हराएका थिए । आइतबार जंगलमा मान्छे कराएको आवाज आएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । त्यसपछि ललितपुर प्रहरीको टोली जंगल पुगेको थियो ।
ती व्यक्तिलाई सकुशल उद्दार गरिएको हो । एम्बुलेन्समा हालेर उनलाई ल्याइएको र अहिले गोवादवरीस्थित सामुदायिक अस्पतालमा राखिएको छ । उनको अवस्था सामान्य रहेको एसएसपी बोगटीले बताए ।
