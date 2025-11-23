+
बाफ्टा फिल्म अवार्ड २०२६ : ‘वन ब्याटल आफ्टर एनदर’ ६ विधामा सर्वश्रेष्ठ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते १३:२८

  • ७९औँ बाफ्टा फिल्म अवार्डमा ‘वन ब्याटल अफ्टर अनदर’ ले उत्कृष्ट फिल्म र निर्देशकसहित ६ अवार्ड जित्यो।
  • रायन कुग्लरको ‘सिनर्स’ ले तीन अवार्ड जित्दै अश्वेत निर्देशकको सबैभन्दा धेरै अवार्ड जित्ने फिल्म बन्यो।
  • रोबर्ट अरामायोले ‘आई स्वेअर’ मा भूमिका निभाउँदै उत्कृष्ट अभिनेता अवार्ड जिते र टुरेट सिन्ड्रोम अभियानकर्ता जोन डेभिडसन समारोहमा उपस्थित थिए।

लन्डन । ७९औँ बाफ्टा फिल्म अवार्डमा ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’ ले वर्चस्व जमाएको छ । उत्कृष्ट फिल्म र पौल थोमस एन्डरसनलाई उत्कृष्ट निर्देशकसहित यसले कुल ६ वटा अवार्ड जित्यो ।

बेलायतसहित विश्वकै प्रतिष्ठित मानिने यस अवार्ड समारोह ‘द ट्रेटर्स’ का लोकप्रिय होस्ट एलन कमिङले सञ्चालन गरेका थिए । उनले तिमोथी सालामे र काइली जेनरलाई बेलायती स्न्याक्स बाँड्दै र भीडमै मोबाइल चलाइरहेका पौल मेस्कललाई हल्का मजाक गर्दै माहोललाई रमाइलो बनाएका थिए ।

प्रारम्भिक विजेतामध्ये सीन पेनले ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’ का लागि सहायक अभिनेता अवार्ड जिते भने ‘सिनर्स’ का लागि वुनमी मोसाकुले उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री अवार्ड हात पारिन् । प्राविधिक विधातर्फ ‘फ्रान्केनस्टाइन’ अग्रणी बन्यो, जसले प्रोडक्सन डिजाइन, मेकअप तथा हेयर र कस्ट्युम डिजाइनमा अवार्ड जित्यो ।

समारोहको सबैभन्दा ठूलो आश्चर्य भने रोबर्ट अरामायो उत्कृष्ट अभिनेता घोषित हुनु रह्यो । उनले ईई राइजिङ स्टार अवार्ड जितेपछि तिमोथी सालामे र लियोनार्डो डिक्याप्रियोजस्ता प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै यो सम्मान पाए ।

बेलायती अभिनेता अरामायोले वास्तविक जीवनका टुरेट सिन्ड्रोम अभियानकर्ता जोन डेभिडसनमाथि आधारित इन्डी बायोपिक ‘आई स्वेअर’ मा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन्, र डेभिडसन स्वयं समारोहमा उपस्थित थिए ।

डेभिडसनका टिक्स (अनियन्त्रित अभिव्यक्ति), जसमा कहिलेकाहीँ अपमानजनक शब्द पनि समावेश हुन्छन्, का कारण होस्ट कमिङले रातभरि दुईपटक दर्शकलाई समझदारीका लागि आग्रह गरेका थिए ।

रायन कुग्लरको ‘सिनर्स’ ले तीन अवार्ड जित्दै इतिहास बनायो, जसले यसलाई अश्वेत निर्देशकको सबैभन्दा धेरै अवार्ड जित्ने फिल्म बनायो । यसले मौलिक पटकथा, वुनमी मोसाकुका लागि सहायक अभिनेत्री र लुडविग गोरान्सनका लागि मौलिक संगीतमा अवार्ड जित्यो । कुग्लर मौलिक पटकथा विधामा जित्ने पहिलो अश्वेत विजेता पनि बने । उनले आफ्नो भाषणलाई प्रेरणादायी सन्देश दिन प्रयोग गरे ।

उनले भने, ‘सबै लेखक साथीलाई, जब तपाईं खाली पानातर्फ हेर्नुहुन्छ, आफूले माया गर्ने मानिसको बारे सोच्नुहोस् । जसलाई पीडामा देख्नुभएको छ र जसको पीडा कम होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, त्यही भावनाले तपाईंलाई लेख्न प्रेरित गरोस् । यो सम्मानका लागि म सधैं आभारी रहनेछु, धन्यवाद ।’

क्लोए झाओको ‘ह्यामनेट’ उत्कृष्ट बेलायती फिल्म घोषित भएपछि त्यसकी मुख्य अभिनेत्री जेसी बक्लीले उत्कृष्ट अभिनेत्री अवार्ड जितिन् । अस्कर दौडमा पनि चर्चामा रहेकी बक्लीले आफ्नो इमानदार र आत्मीय भाषणले दर्शकलाई हँसाइन् । भाषणका क्रममा उनले केही सह-मनोनितको नाम बिर्सिँदै “केट ! केट ! त्यहाँ हुनुहुन्छ,” भन्दै केट हडसनलाई सम्बोधन गरेकी थिइन् ।

बक्लीले अगाडि भनिन्, ‘तपाईंहरू सबै साहसी हुनुहुन्छ, शरारती केटीहरूका लागि काम गरिरहनुभएको छ, र तपाईंहरूको उत्कृष्ट प्रदर्शन देखेर म दंग छु ।’ त्यसपछि हाँस्दै स्वीकार गरिन्, ‘ओह भगवान, मैले आफ्नो नोट नै यहाँ ल्याउन बिर्सिएछु ।’

अन्यतर्फ, ‘सेन्टिमेन्टल भ्यालु’ ले अंग्रेजी बाहेकको भाषामा बनेको फिल्म विधामा जित्दै बाफ्टा अवार्ड जित्ने पहिलो नर्वेजियन फिल्म बन्यो । बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय फिचर अस्कर प्रवेशिका ‘माइ फादर्स श्याडो’ ले उत्कृष्ट बेलायती डेब्यू अवार्ड हात पार्‍यो । ‘के-पप डेमन हन्टर्स’ का गायक ईजाए, अड्री नुना र रेइ आमीले बेलायतमा पहिलोपटक लाइभ प्रस्तुति दिए भने जेसी वेयरले ‘इन मेमोरियम’ खण्डमा बाब्र्रा स्ट्राइस्यान्डको गीत ‘द वे वी वेयर’ को कभर गाएर ट्रिब्यूट अर्पण गरिन् ।

समारोहअघि नै ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’ १४ मनोनयनसहित अग्रस्थानमा थियो, जुन ‘गान्धी’ ले बनाएको १६ को रेकर्डभन्दा थोरै मात्र कम हो । त्यसपछि रायन कुग्लरको ‘सिनर्स’ १३ मनोनयनसहित नजिकै थियो । क्लोए झाओको ‘ह्यामनेट’ र जोश स्याफ्दीको ‘मार्टी सुप्रिम’ दुवैसँग ११-११ मनोनयन थिए । तर ‘मार्टी सुप्रिम’ भने कुनै पनि अवार्ड जित्न नसक्दै बाहिरियो र यससँगै बाफ्टा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै हार बेहोर्ने फिल्मको रेकर्ड बराबरी गर्‍यो ।

