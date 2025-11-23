+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

व्यवसाय–स्टार्टअपमा युवालाई जोड्ने प्रतिनिधि खोज्दैछन् नयाँ मतदाता

नयाँ भर्सेस पुरानाभन्दा पनि नयाँ सोच र अनुभव दुवै आवश्यक ठान्छन् युवाहरू ।

0Comments
Shares
दिनेश गौतम पूर्णिमा कार्की दिनेश गौतम, पूर्णिमा कार्की
२०८२ फागुन ११ गते १३:३४

मेरो पहिलो भोट शृङ्खला–७

देशमै स्वउद्यम गर्ने वातावरण छैन । नीतिगत प्रष्टता नहुँदा लगानी डुब्ने हो कि भन्ने अन्योल छ । स्वउद्यमी बन्न चाहने नयाँ पुस्ता वातावरण बनाइदिने नेतृत्वको अभाव महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरूले स्वउद्यमीका लागि सहजीकरण गरिदिने प्रतिनिधि खोजिरहेका छन् ।

स्टार्टअपमा जोड्ने व्यक्तिलाई चुन्ने

मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा नयाँ पुस्तामा ‘एक्साइटेड’ पनि थपिँदो छ । चिया घरमा चिया मात्र पिउँदै छैनन् उनीहरू, कस्तो उम्मेदवारलाई भोट दिने भनेर राजनीतिक विश्लेषण पनि गर्छन् । साथै, स्टार्टअपमा जोड्ने व्यक्तिलाई चुन्ने मनस्थितिमा युवा देखिए ।

हामी बुद्धनगरस्थित ‘मिठो चिया’ मा पुग्दा युवाहरू चियाको चुस्कीसँगै विमर्शमा मग्न थिए । त्यही चिया घरमा थिए, कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ का रविनन बेलबासे । उनी यसपटक जेनजीको माहोल देख्छन् ।

‘पहिलो पटक भोट हाल्दैछु, निकै एक्साइटेड छु,’ उनले भने, ‘अहिलेको माहोल नै जेनजीको हो । उम्मेदवारहरू पनि धेरैजसो जेनजी हुनुहुन्छ। त्यसैले उत्साहित छौं र उहाँहरूको एजेन्डा हेरिरहेका छौं।’

सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ का अशेष दाहाल पनि पहिलो पटक मतदान गर्न घर जाने तयारीमा रहेको सुनाउँछन् । ‘माहोल अहिले गरम छ । हामीले सही ठाउँमा भोट हाल्यौं भने राम्रो नेता उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्ने प्रतिनिधि

उनीहरूले प्रतिनिधि पुरानाभन्दा अलि फरक खोजेका छन् । ‘पुरानै सोच र शैली आयो भने आन्दोलन किन गर्‍यौं ?  शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । युवाहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । त्यसैले फरक सोच, फरक भिजन भएको प्रतिनिधि खोजिरहेका छौं,’ उनीहरूले भने ।

उनीहरूले युवालाई प्रेरित गर्ने प्रतिनिधि चाहेका छन् । ‘व्यवसाय र स्टार्टअपमा युवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादन क्षेत्र कमजोर छ । हामी आयातमा निर्भर छौं । त्यसलाई बदल्न नयाँ ढंगले उद्योग, कलकारखाना खोल्ने, उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनीहरूले साझा धारणा सुनाए ।

चुनाव जिताएपछि पनि प्रतिनिधिलाई बारम्बार प्रश्न गरिरहनुपर्ने युवा मतदाताको बुझाइ ।

कञ्चनपुरका भीम जोशी आफ्नो एक भोटले पनि परिवर्तन हुनेमा आशावादी देखिए । ‘पहिलो पटक भोट दिन पाउँदा खुसी लागेको छ । हाम्रो एक भोटले पनि परिवर्तन आउँछ भन्ने आशा छ,’ उनले भने । सुनसरीकी रिया गिरी,  झापाकी मोनिका भण्डारी र मलिका तामाङ पनि भोट दिन उत्साहित छन् ।

रुकुम पश्चिमका बलबहादुर नकालले पनि पहिलो पटक मतदान गर्न लागेकोमा उत्साहसँगै जिम्मेवारीको रूपमा लिएका छन् । ‘विगतका चुनावभन्दा यसपालि अलि बढी उत्साह लागेको छ,’ उनले भने ।

बैतडीका सुमनबहादुर महरा नयाँ नेपाल बनाउने सपनासँग यस पटकको मत जोडिएको बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अरू नियमित चुनावभन्दा फरक छ । आन्दोलन, संघर्ष र नयाँ नेपालको सपनासँग जोडिएको यो चुनावमा पहिलो पटक भोट दिन पाउँदा अत्यन्तै उत्साहित छु,’ उनले भने ।

नयाँ सोच र अनुभव

जनताको भावना बुझ्ने र जनताकै पक्षमा काम गर्ने प्रतिनिधि उनीहरूले चाहेका छन् । ‘शैक्षिक र व्यावसायिक दुवै क्षमता हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्ने, देशलाई माया गर्ने, भिजनरी र विकासप्रति प्रतिबद्ध नेता चाहिन्छ,’ उनीहरूले भने ।

नयाँ भर्सेस पुरानाभन्दा पनि नयाँ सोच र अनुभव दुवै आवश्यक ठान्छन् युवाहरू । ‘पुरानो र नयाँबीचको द्वन्द्व मात्र होइन, पुरानामध्ये राम्रा काम गर्नेहरूलाई पनि समर्थन गर्नुपर्छ । अनुभवको पनि मूल्य हुन्छ । तर नयाँ ऊर्जा र नयाँ सोच पनि चाहिन्छ,’ उनीहरूले भने ।

सामाजिक सञ्जालमा आएका विचारबाट प्रभावित नभई मत दिने पक्षमा उनीहरू छन् । ‘सोसल मिडिया नराम्रो होइन तर यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । यसले जनताको दृष्टिकोण बदल्न मद्दत गर्छ । जानकारी पनि दिन्छ । गलत प्रयोगले भने म्यानिपुलेसन हुनसक्छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा बोल्दा विवेक पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनीहरूले भने ।

आधारभूत आवश्यकता

विकासको मुख्य आधार आधारभूत आवश्यकता भएको उनीहरू ठान्छन् । ‘मुख्य कुरा शिक्षा हो । त्यसपछि स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी जस्ता आधारभूत पूर्वाधार आउँछन् । अहिलेको शिक्षा प्रणाली रोजगारमुखी छैन । बेरोजगार उत्पादन गरिरहेको छ । यसलाई सुधार्न जरुरी छ,’ उनीहरूले भने ।

शहर केन्द्रित विकासलाई गाउँमा विस्तार गर्नुपर्ने जोड उनीहरूको छ । ‘सेवा-सुविधा गाउँमै पुर्‍याउन सके आयात घट्छ । कृषि र उत्पादन बढ्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ,’ उनीहरूले भने ।

चुनाव जिताएपछि पनि प्रतिनिधिलाई बारम्बार प्रश्न गरिरहनुपर्ने युवा मतदाताको बुझाइ ।

‘जिताएर पठाएपछि पनि प्रतिनिधिलाई बेला–बेला झक्झकाउनुपर्छ। उसले गरेको कामको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । काम नगरेमा सिस्टमअनुसार प्रश्न उठाउनुपर्छ । यसरी मात्र विकास चाँडो हुन्छ,’ पहिलो पटक मतदान गर्न गइरहेका युवाहरूले निचोड निकाले ।

तस्वीर-भिडियो : शंकर गिरी/कमल प्रसाईं अनलाइनखबर

मेरो पहिलो भोट शृङ्खला-१

जेनजीको पहिलो भोट, निराशालाई आशामा बदल्न

मेरो पहिलो भोट शृङ्खला-२

नयाँ-पुरानो होइन, समाधान दिने उम्मेदवारलाई मतदान

मेरो पहिलो भोट शृङ्खला-३

पितृसत्ताको घेरा तोड्न जेनजी महिलाको पहिलो भोट 

मेरो पहिलो भोट शृङ्खला-४

भोट दिन्छौँ, काम देऊ

मेरो पहिलो भोट शृङ्खला-५

जसको एजेन्डा प्रविधि, उही हो हाम्रो प्रतिनिधि

मेरो पहिलो भोट शृङ्खला-६

वाद धेरै सुनियो, अब अपवाद चाहियो

जेनजी प्रतिनिधिसभा चुनाव मेरो पहिलो भोट
लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
पूर्णिमा कार्की

लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित