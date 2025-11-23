+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

के रास्वपाको बाचापत्रमा सीमा सुरक्षाको जिम्मा टिओबीलाई दिने उल्लेख छ ?

रास्वपाले सेनाको सङ्ख्या घटाएर ‘तिब्बत ओरिजिनल ब्लड (टिओबी)’ लाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिने गरी बाचा पत्र ल्याएको दाबीको तथ्य जाँच ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १२ गते १२:०९

सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सेनाको सङ्ख्या घटाएर ‘तिब्बत ओरिजिनल ब्लड (टिओबी)’लाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिने गरी बाचा पत्र ल्याएको दाबी गरिएको छ।

तर, हाम्रो तथ्य जाँचमा यो दावी भ्रामक देखियो, यसलाई पुष्टि हुने कुनै प्रमाण भेटिएन। 

के हो दाबी ?

५ हजार ९ सय फलोअर भएका अरुणिमा साह नामक फेसबुक प्रयोगकर्ताले फेब्रुअरी १९ राति ८:१८ बजे पोस्ट गरेको सामग्रीमा रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह र स्वर्णिम वाग्लेसहितको डिजाइन गरिएको ग्राफिक्स प्रयोग गरिएको छ।

त्यसमा लेखिएको छ:

“सेनाको सङ्ख्या घटाउने, सिमानामा काँडेतारको जिम्मा तिब्बत ओरिजिनल ब्लड (टिओबी)लाई दिने।”

पोस्टमा “रास्वपा कन्ट्र्याक्ट पेपर” शीर्षक प्रयोग गरिएको छ।

तथ्य जाँचको समयसम्म उक्त पोस्टमा ८२ रियाक्सन, १४ कमेन्ट र १७ पटक शेयर भएको देखियो। हेर्नुस् स्क्रिनसट

उक्त फेसबुक पोस्टको लिङ्क अर्काइभ लिङ्क

के हो तथ्य ?

हामीले फेब्रुअरी १९ मा सार्वजनिक भएको रास्वपाको आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि जारी ‘बाचा पत्र २०८२’ अध्ययन गर्‍यौँ।

बाचा पत्रको बुँदा ९७ मा सीमा सुरक्षासम्बन्धी नीति उल्लेख गरिएको छ। उक्त बुँदामा सशस्त्र प्रहरी बललाई आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारसहित ‘विशिष्टीकृत सीमा सुरक्षा बल’का रूपमा परिचालन गर्ने उल्लेख छ।

त्यसमा नाइट–भिजन क्यामेरा, ड्रोन निगरानी, डिजिटल इन्ट्री–एक्जिट प्रणाली लागू गर्ने तथा सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

तर, सेनाको सङ्ख्या घटाउने वा ‘तिब्बत ओरिजिनल ब्लड (टिओबी)’लाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिने विषय कतै उल्लेख गरिएको छैन।

हेर्नुहोस् स्क्रिन सट :

रास्वपाको वाचा पत्र हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् 

साथै, हामीले २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको रास्वपाले आफ्नो स्थापनाको केही दिन पछि ‘यति काम चाहिँ गर्छौ गर्छौ’ भन्दै गरेको प्रतिज्ञा फेला पार्‍यौँ।

त्यसमा सीमा सुरक्षा शीर्षकमा सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा बलमा परिणत गरिने, देशका सिमानामा काँडेतार लगाइने र सीमा विवादको छिटो अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको ग्राफिक्समा प्रयोग भएको टुक्रा र यो उस्तै देखिन्छ।

तर, यसमा पनि सिमानामा काँडेतारको जिम्मा तिब्बत ओरिजिनल ब्लड (टिओबी)लाई दिने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन ।

हेर्नुहोस् स्क्रिनसट :

‘यति काम चाहिँ गर्छौ गर्छौ’ भन्दै रास्वपाले गरेको प्रतिज्ञा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तथ्य जाँच

दावी : रास्वपाको बाचा पत्रमा सेनाको सङ्ख्या घटाएर टिओबीलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिने उल्लेख भएको।

दाबीकर्ता : अरुणिमा साह नामक फेसबुक प्रयोगकर्ता।

तथ्य : भ्रामक सूचना।   रास्वपाको आधिकारिक ‘बाचा पत्र २०८२’ तथा पूर्व सार्वजनिक प्रतिबद्धता सूची अध्ययन गर्दा उक्त विषय कतै उल्लेख भएको भेटिएन। रास्वपाको पुरानो ‘यति काम चाहिँ गर्छौँ’ शीर्षकको सूचीमा ‘देशका सिमानामा काँडेतार लगाइने’ उल्लेख गरिए पनि भन्दै सिमानामा काँडेतारको जिम्मा टिओबीलाई दिने कतै उल्लेख गरिएको छैन।

 अनलाइनखबर nepalfactcheck.orgको सहकार्य

सामाजिक सञ्जालमा कुनै फोटो, भिडियो वा पोस्ट देखेर शंका लाग्यो भने त्यसको लिङ्क हामीलाई  ह्वाट्सएपमा पठाउन क्लिक गर्नुस्। हामी सम्भव भएसम्म तथ्य जाँच गर्नेछौँ।

टिओबी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ फ्याक्ट चेक बाचा पत्र रास्वपा सीमा सुरक्षा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दाङ–१ मा ४७ जनाले त्यागे नेकपा, बागी उम्मेदवार केसीलाई समर्थन

दाङ–१ मा ४७ जनाले त्यागे नेकपा, बागी उम्मेदवार केसीलाई समर्थन
३ महिनामा ६१४ ले त्यागे नागरिकता

३ महिनामा ६१४ ले त्यागे नागरिकता
जापान जाने श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउन दूतावासलाई आग्रह

जापान जाने श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउन दूतावासलाई आग्रह
उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक जारी

उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक जारी
साम्बाको उपचारार्थ कांग्रेसले गर्‍यो पाँच लाख सहयोग

साम्बाको उपचारार्थ कांग्रेसले गर्‍यो पाँच लाख सहयोग
पाल्पा सिमेन्टको आईपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनीको वित्तीय स्थिति ?

पाल्पा सिमेन्टको आईपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनीको वित्तीय स्थिति ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित