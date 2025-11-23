पोखरामा युवतीको हत्या, सुटकेसभित्र भेटियो शव

१७ फागुन, पोखरा । पोखरा–१७ ड्यामसाइडनजिकै पुलमुनि सुटकेसभित्र तन्नाले बेरेर फालिएको एक युवतीको शव फेला परेको छ ।
आइतबार बिहान पुलमुनि फालिएको सुटकेस शंकास्पद देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
फेवातालको ड्यामबाट निस्कने फुस्रे खोलामा बनेको नयाँ पुलमुनि फालिएको सुटकेस खोलेर हेर्दा तन्नाले बेरेर राखिएको युवतीको शव फेला परेको हो ।
प्रहरीका अनुसार २२ देखि २५ वर्ष उमेरकी देखिने ती युवतीको हातमा मनिषा विश्वकर्मा लेखिएको ट्याटु खोपिएको छ ।
ती युवतीको साथबाट मेडिकल कार्ड पनि फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । युवतीको हत्या गरेर तन्नाले बेरेर सुटकेसमा हालेर फालिएको हुन सक्ने कास्की प्रहरी प्रमुख नवीन कार्कीले जानकारी दिए ।
युवतीको शव पोस्टमार्टमका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ । शवको प्रारम्भिक जाँचबाट युवती महिनावारीको अवस्था रहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
ती युवती पोखरा ड्यामसाइडकै एउटा घरमा कोठा भाडामा लिएर बस्ने गरेको खुलेको छ । घरबेटीले उनीहरूको परिचय खुल्ने कागजात लिएर कोठा भाडामा दिएको पत्ता लागेको छ ।
उनीहरू श्रीमान्–श्रीमती बनेर कोठा भाडामा लिएका थिए र उनीहरूले जापानी भाषा सिक्ने बताएका थिए । श्रीमान् अहिले फरार छन् । उनको आधार कार्ड भारतको सिलगुडीको देखिएको छ ।
‘उनीहरू जापानी भाषा सिक्ने भनेर ड्यामसाइड नजिकै एउटा घरमा श्रीमान्–श्रीमती भएर बस्ने गरेको पाइएको छ । श्रीमतीको हत्या गरेर तन्नाले बेरेर सुटकेसमा हालेर फालेपछि उनी भागेको हुन सक्ने देखिएको छ र प्रहरी घटनाको तथ्य नजिक पुगिरहेको छ,’ अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
उनीहरूले एक महिना अगाडिमात्रै कोठा भाडामा लिएर बसेका थिए । मृतकको परिवार र आफन्त सम्पर्कमा आइसकेका छैनन् । जापानी भाषा सिक्ने भनेर बसेका जोडीमध्ये श्रीमतीको शव सुटकेसभित्र फेला परेको हो । त्यसको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । पोस्टमार्टम रिपोर्टले पनि धेरै तथ्यहरू सार्वजनिक हुने उसको भनाइ छ ।
