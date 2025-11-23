+
निर्वाचनका बेला सार्वजनिक बिदामा पनि आयल निगमका डिपो खुला रहने

सरकारले निर्वाचनका लागि २० देखि २२ फागुनसम्म देशभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका सन्दर्भमा इन्धनको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न निगमले यस्तो विशेष व्यवस्था गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १७ गते १७:५४

  • नेपाल आयल निगमले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन सार्वजनिक बिदाका दिनमा कार्यालय खुला राख्ने भएको छ।
  • सरकारले २० देखि २२ फागुनसम्म सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि निगमले कोशी, मधेश, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका कार्यालय खुला राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
  • धनुषा, नेपालगञ्ज, झापा र वीरगञ्जका डिपो तथा शाखा कार्यालय पनि बिदाका दिनमा खुला रहने र सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरिएको निगमले जनाएको छ।

१७ फागुन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले २१ फागुनमा तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र वितरण प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि आफ्ना विभिन्न प्रादेशिक कार्यालय तथा डिपो खुला राख्ने भएको छ ।

सरकारले निर्वाचनका लागि २० देखि २२ फागुनसम्म देशभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका सन्दर्भमा इन्धनको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न निगमले यस्तो विशेष व्यवस्था गरेको हो ।

निगमका अनुसार कोशी प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर फागुन २२ र २४ गते खुला रहने छ भने मधेश प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्ज फागुन १९, २० र २३ गते सञ्चालनमा आउने छ ।

त्यसैगरी बाग्मती प्रादेशिक कार्यालय थानकोटले बिदाकाे दिन १८ फागुनमा पेट्राेलियम पदार्थ बिक्री गर्ने छ भने  २० र २३ गते खुला रहने छ । उताऽ गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखरा फागुन २०, २३ र २४ मा खुला रहनेछन् । लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय भैरहवा भने फागुन १७, १८, २० र २३ गते सञ्चालन हुने निगमले जनाएको छ ।

यसैगरी कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत फागुन १८ र २० गते तथा सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढी फागुन १९, २० र २२ गते खुला रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अन्य डिपो तथा शाखाका हकमा धनुषा महेन्द्रनगर इन्धन डिपो फागुन २२ र २४ गते, नेपालगञ्ज डिपो २० र २२ गते, झापा चारआली शाखा २२ र २४ गते तथा वीरगञ्ज शाखा कार्यालय फागुन २०, २२, २३ र २४ गते खुला रहनेछन् ।

इन्धन आपूर्ति र वितरण क्रममा कुनै समस्या आए वा समन्वय गर्नुपरे निगमले प्रत्येक कार्यालयका लागि जिम्मेवार अधिकारी र उनीहरूको सम्पर्क नम्बर समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

आपूर्ति र वितरण नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
