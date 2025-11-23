+
सिन्धुलीमा बसले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु

सिन्धुलीमा बसले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २० गते १५:१७

२० फागुन, काभ्रेपलाञ्चोक । सिन्धुलीमा बसले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । सिन्धुलीको सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–४ हिरापानीनजिक बीपी राजमार्गमा बुधबार दिउँसो बसले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा स्कुटर चालक गोलन्जर गाउॅपालिका ३ का वर्ष ३४ का चन्द्र श्रेष्ठ छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी लालध्वज सुवेदीका अनुसार काठमाडौंबाट मरिणतर्फ जाँदै गरेको बा ४ ख ३८९४ नम्बरको बस र सिन्धुलीबाट चियाबारीतर्फ जाँदै गरेको ज १० प ९२३ नम्बरको स्कुटर ठोक्किँदा स्कुटर चालक गम्भीर घाइते भएका थिए ।

उनलाई उपचारका लागि तत्काल जिल्ला अस्पताल सिन्धुली पठाइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।

ठक्कर दिने बस र चालक हरिहरपुरगढी गाउँपालिका–५ निवासी ४१ वर्षीय राजकुमार माझी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको नियन्त्रणमा रहेका छन्।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटना
