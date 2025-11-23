गुल्मीमा साढे २७ प्रतिशत मतदान

२१ फागुन, गुल्मी । गुल्मीमा जारी मतदानमा मतदाताको सहभागिता क्रमशः बढिरहेको छ। जिल्लाभर हालसम्म ६२ हजार ८ सय ८६ जना मतदाताले मतदान गरेका छन्।
जिल्लामा कुल २ लाख २९ हजार ५ सय ४९ मतदाता रहेकामा हालसम्म करिब २७.३९ प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
मतदान कार्य शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको र सुरक्षा व्यवस्थासमेत कडा पारिएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ।
