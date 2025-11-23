गुल्मीमा १० बजेपछि मतगणना 

२२ फागुन, गुल्मी । गुल्मीमा शुक्रबार बिहान १० बजेबाट मतगणना सुरु हुने भएको छ । बिहान ७ बजेदेखि बसेको सर्वदलीय बैठकले १० बजेपछि मतगणना सुरु गर्ने सहमति गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले जानकारी दिए ।
जिल्लाभरका सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका सदरमुकाम तम्घास ल्याइसकिएको प्रशासनले जनाएको छ । मतगणनाका लागि गुल्मी–१ को मत जिल्ला समन्वय समितिको हलमा र गुल्मी–२ को मत रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसमा गणना गर्ने तयारी गरिएको छ ।
गुल्मीमा कुल ५१.३६ प्रतिशत मतदान भएको छ ।
