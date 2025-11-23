सुर्खेत- १ मा कांग्रेसका विष्णु खड्काको अग्रता कायमै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सुर्खेत क्षेत्र नम्बर–१ मा नेपाली कांग्रेसका विष्णुबहादुर खड्काले ४ हजार ८०७ मत गणना हुँदा १९३२ मत प्राप्त गरेका छन्।
- उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका एमालेका ध्रुवकुमार शाहीले ११८६ मत र रास्वपाका टेकबहादुर सिंहले ११६६ मत प्राप्त गरेका छन्।
- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका जीतबहादुर रानाले २०४ मत र राप्रपाका रविकिरण हमालले ५३ मत प्राप्त गरेका छन्।
२२ फागुन, सुर्खेत । सुर्खेत क्षेत्र नम्बर–१ मा नेपाली कांग्रेसका विष्णुबहादुर खड्काको अग्रता कायमै छ । ४ हजार ८०७ मत गणना हुँदा खड्काले १९३२ मत प्राप्त गरेका छन् ।
खड्कालाई पछ्याइरहेका एमालेका ध्रुवकुमार शाहीले ११८६ मत प्राप्त गरेका छन् । रास्वपाका टेकबहादुर सिंहले ११६६ मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका जीतबहादुर रानाले २०४ मत पाउँदा राप्रपाका रविकिरण हमालले ५३ मत प्राप्त गरेका छन् ।
