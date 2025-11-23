सल्यानमा नेकपाका मल्लकाे सुरुवाती अग्रता

२२ फागुन, सल्यान । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको सल्यानमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) रमेशकुमार मल्लले सुरुवाती अग्रता लिएका छन् ।
८१२ मतको गणना गर्दा मल्लले २५९ मत पाएका छन् । २२३ मतसहित उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ललितकुमार चन्दले पछ्याइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका केशबहादुर विष्टले १६१ र नेकपा एमालेका गुलाबजंग शाहले १२३ मत पाएका छन् ।
