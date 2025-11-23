कैलाली-४ मा पनि रास्वपाको अग्रता, लेखराज भट्ट चौथो

२२ फागुन, काठमाडौं । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुरूवाती अग्रता लिएको छ । केहीबेरअघि पहिलोपल्ट सार्वजनिक गरिएको मतपरिणाम अनुसार कैलाली-४ मा ५०१ मतसहित रास्वपा उम्मेदवार खेमराज कोइरालाले अग्रता लिएका छन् ।
उनलाई नेपाली कांग्रेसका गोरखबहादुर विष्ट १६२ मतसहित पछ्याइरहेका छन् । यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उम्मेदवार कमल रजवार ४४ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् ।
कैलाली-४ मा उम्मेदवार रहेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्टले ३० र श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार भीमबहादुर थापामगररले १८ मत पाएका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार हरिराम चौधरीले १३ मत ल्याएका छन् ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
