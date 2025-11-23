बैतडीमा कांग्रेसका चन्दलाई ९ मतको अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत बैतडीमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार चतुरबहादुर चन्द ४४४ मतसहित अग्रतामा छन्।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरिमोहन भण्डारीले ४३५ मत पाएका छन् र चन्दभन्दा ९ मतले पछि छन्।
- नेकपा एमालेका दामोदर भण्डारी ३६० मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् र हालसम्म १०८ मत बदर भएका छन्।
२२ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत बैतडीमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चतुरबहादुर चन्द अग्रतामा आएका छन् ।
अपराह्न ५:२० सम्म गणना भएको १ हजार ५ सय ३० मतमा कांग्रेसका चन्दले ४ सय ४४ मत प्राप्त गरेका छन् भने रास्वपाका हरिमोहन भण्डारीले ४ सय ३५ मत पाएका छन् । भण्डारीभन्दा चन्द ९ मतले अघि छन् ।
तेस्रोमा नेकपा एमालेका दामोदर भण्डारीको ३ सय ६० मत छ भने चौथोमा रहेका नेकपाका प्रमानन्द भट्टको १ सय ५१ मत छ । राप्रपाका भुपेन चन्दको १८ मत छ ।
हालसम्म १०८ मत बदर भएको छ ।
