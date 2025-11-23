रसुवामा कांग्रेसका आचार्यको अग्रता, रास्वपाका भट्ट पछ्याउँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२२ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत रसुवामा नेपाली कांग्रेसका मोहन आचार्यले ७ हजार ५ सय ८७ मतसहित अग्रतामा छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वसन्त भट्ट ४ हजार ३ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन् । नेकपा एमालेका प्रेमबहादुर तामाङ ३ हजार ४ सय ३८ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् ।
त्यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार ७ सय ११ मतसहित चौथो स्थानमा छन् ।
हालसम्म १८ हजार २ सय ३७ मत गणना भइसकेको छ । जसमध्ये १७ हजार ३ सय २६ सदर मत र ९ सय ११ बदर मत रहेका छन् ।
