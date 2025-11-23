सिन्धुली-२ मा रास्वपाको अग्रता कायमै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सिन्धुली क्षेत्र नम्बर २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आशिष गजुरेलले ३ हजार ३८४ मतसहित अग्रता कायम राखेका छन्।
- नेकपा उम्मेदवार लेखनाथ दाहालले २ हजार ४७६ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन्।
- नेपाली कांग्रेसकी सुशीला थिङले १ हजार ४९० र नेकपा एमालेका मनोजजंग थापाले १ हजार ४२३ मत पाएका छन्।
२२ फागुन, काठमाडौं । सिन्धुलीको क्षेत्र नम्बर २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार आशिष गजुरेलले अग्रता कायमै राखेका छन् ।
३ हजार ३८४ मतसहित उनी अग्र स्थानमा छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार लेखनाथ दाहाल (राजन)ले २ हजार ४७६ मतसहित उनलाई पच्छ्याइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सुशीला थिङले १ हजार ४९० मत ल्याएकी छिन् । नेकपा एमालेका मनोजजंग थापाले १ हजार ४२३ मत ल्याएका छन् ।
