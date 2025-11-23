+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नवप्रवेशी ईश्तियाकले एमालेलाई दिलाए राहत

मोहम्मद ईश्तियाक राईले बाँके-२ बाट निर्वाचित भएर नेकपा एमालेलाई पहिलो जित दिलाएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २३ गते ४:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मोहम्मद ईश्तियाक राईले बाँके-२ बाट २४ हजार ६२६ मत ल्याएर नेकपा एमालेलाई पहिलो जित दिलाएका छन्।
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विवेककुमार श्रेष्ठले १८ हजार ५८१ मत ल्याएर निकटतम प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
  • ईश्तियाकले ५ माघमा एमाले प्रवेश गरी ०७४ सालदेखि विभिन्न दलमा रहेर राजनीतिक करिअर बनाएका छन्।

२३ फागुन, काठमाडौं । मोहम्मद ईश्तियाक राईले बाँके-२ बाट निर्वाचित भएर नेकपा एमालेलाई पहिलो जित दिलाएका छन् । २४ हजार ६२६ मत ल्याएर उनले एमालेका निम्ति जितको खाता खोल्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विवेककुमार श्रेष्ठ निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बने ।

श्रेष्ठले १८ हजार ५८१ मत ल्याएका छन् । ६ हजारको मतान्तरमा जितेका ईश्तियाकले गणनाभर अग्रता लिएका थिए । उनको अग्रता र जित एमालेका निम्ति ठूलै राहत बन्न पुगेको छ ।

एकल बहुमततिर लम्किरहेको रास्वपाले १२ स्थानमा जित हासिल गर्दा एमालेले खाता खोल्न समेत सकेको थिएन । नेपाली कांग्रेसले ४ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले २ स्थानमा जित निकालेपछि बल्ल एमालेका निम्ति इश्तियाक राईले खाता खोलेका हुन् ।

१३ स्थानमा मात्र अग्रता लिएको एमालेका निम्ति एकप्रकारले सान्त्वाना जित निकालेका ईश्तियाक नवएमाले हुन् । उनी मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन ५ माघमा एमाले प्रवेश गरेका थिए ।

अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबाट एमालेमा प्रवेश गर्न उनले बाँके–२ को टिकटलाई सर्त बनाएका थिए । ईश्तियाकसँगै प्रदीप यादवले पनि पर्सा–१ को टिकट लिएर एमाले प्रवेश गरेका थिए । यद्यपि यादव भने मत गणनामा पछाडि परेका छन् ।

तर एमाले प्रवेशको लाभ उठाउँदै ईश्तियाक राईले जितेका छन् । देशभर रास्वपाको लहर आउँदा इश्तियाक राईले एमाले प्रवेश गरेर जित्ने आधार भने सत्ता यात्रासँगै शुरु भएको थियो ।

०७४ सालको निर्वाचनपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी सहभागी थिए । त्यो सरकारमा सहरी विकास मन्त्री बनेबाटै उनी ओली नजिक हुने अवसर पाएका थिए ।

०८१ साल असारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा विभाजित हुँदा उनले अशोक राई खेमा रोजे । तर यो निर्वाचनको मुखमा पार्टी जसपा छोडेर एमाले प्रवेश गर्दै उम्मेदवार बनेका थिए ।

ईश्तियाकको राजनीतिक करिअरमा एमाले बन्नु चौथो पार्टी प्रवेश हो । ०३६ सालका उनले ०५३ सालमा राप्रपाबाट राजनीति थालेका थिए ।

०६४ सालको मधेश आन्दोलनसँगै उनी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरममा लागे । उपेन्द्रकै पार्टीको उम्मेदवार बनेर बाँके–२ बाट ०६४ र ०७४ सालको निर्वाचन निर्वाचन जितेका उनले ०७० र ०७९ को निर्वाचन पराजित भएका थिए ।

पहिलोपटक निर्वाचन जितेपछि उनी श्रम तथा यातायात मन्त्री बनेका थिए । उनी जसपाको केन्द्रीय महासचिव बनिसकेका छन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
मोहम्मद ईस्तियाक राई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित