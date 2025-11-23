करिब ४ हजार मत गन्न बाँकी हुँदा महावीर पुन १२ हजार भन्दा बढीले अगाडि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- म्याग्दीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणनामा स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुनले १२ हजार ६०० मतान्तरले अग्रता बनाएका छन्।
२३ फागुन, म्याग्दी । प्रतिनिधीसभा सदस्य निर्वाचनको जारी मतगणनामा म्याग्दीका स्वतन्त्र उम्मेद्वार महावीर पुन करिब ४ हजार मतगणना बाँकी हुँदा १२ हजार ६०० बढी मतान्तरले अगाडि छन् ।
धवलागिरी, मालिका, मंगला गाउँपालिका, बेनी नगरपालिका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ४१ वटा वडाको मतगणना सकिदाँ पुनले २० हजार २०८ मतसहित अग्रता बनाएका छन् ।
पुनको गृहपालिका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ५, ६, ७ र ८ को ३९०० मत गणना हुँन बाँकी छ । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका हरिकृष्ण श्रेष्ठले ७ हजार ५२४ मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत सुर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
नेपाली काँग्रेसका कर्णबहादुर भण्डारी (के.बी.)ले ६ हजार २७५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अर्जुन थापाले ३ हजार ४१२ मत प्राप्त गरेका छन् । बिहीबार भएको मतदानमा म्याग्दीमा ४६ हजार २१५ मत खसेको थियो । ४२ हजार ४४५ मतगणना सकिएको छ ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
