जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : केही व्यक्तिलाई फौजदारी कारबाहीको सिफारिस

२४ फागुन, काठमाडौं । २३ र २४ भदौको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले केही व्यक्तिहरूलाई फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
परिस्थितीको यकिन नगरी बल प्रयोगमा भूमिका खेलेको आरोपमा आयोगले त्यतिबेला ओहोदामा रहेका केही व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको, स्रोतले बतायो ।
जाँचबुझ आयोगसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, तत्कालीन प्रहरी महानिर्देशक चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका एसएसपी दिपशम्सेर जबरा, जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख विश्व अधिकारी लगायतमाथि फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको भूमिकाबारे केही विश्लेषण गरे पनि आयोगसम्बद्ध स्रोतले उनीहरूमाथि के-कस्तो कारबाहीको सिफारिस भएको छ भन्नेबारे स्पष्ट उल्लेख गरेन ।
फौजदारी कारबाहीको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा आयोगको प्रतिवेदनलाई जाहेरी मानेर प्रहरीले व्यक्ति हत्याको आरोपमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउँछ । त्यसक्रममा संलग्न भएका भनिएका व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने र उनीहरू विरुद्ध प्रमाण भेटिए मुद्दा चलाउने सिफारिस समेत हुनसक्छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन बुझ्दै अध्ययनपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4