काठमाडौंको बाफलमा मोटरसाइकल र स्टकुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई जना घाइते

२५ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंको बाफलमा मोटरसाइकल र स्कुटर एकआपसमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा काठमाडौं महानगरपालिका-१४ कलंकी बस्ने नवलपरासी पूर्व घर भएकी ५० वर्षीया पिन्कीदेवी रौनियार रहेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-१३ बाफलस्थित सडकमा बा.प्र.०२-०४९ प १६३५ नम्बरको मोटरसाइकल र लु.७९ प ३४९ नम्बरको स्कुटर सोमबार बिहान एकआपसमा ठोक्किँदा उनी गम्भीर घाइते भएकी थिइन् ।
घाइते रौनियारलाई उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पुर्याइएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा घाइते भएकी स्कुटर चालकको सोही अस्पताल र मोटरसाइकल चालकको शहिद मेमोरियल अस्पताल कलंकीमा उपचार भइरहेको छ ।
दुर्घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4